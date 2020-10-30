ترقب للنطق بالحكم في قضية القطري " ناصر الخليفي "

وكالات (صدى):
يصدر القضاء السويسري بعد قليل الحكم في قضية حقوق بث مونديا 2026 و2030 ، والمتهم فيها القطري ناصر الخليقي وجيروم فالك الأمين العام السابق لـ " الفيفا " .
وبعد فترة وجيزة تنتهي جلسة النطق بالحكم في محكمة بيلينزونا السويسرية ، وسط ترقب لخطر دخول " الخليفي " و" فالك " السجن إزاء اتهامات الفساد الموجهة إليهما .
ووجهت النيابة العامة لـ"الخليفي " تهم تحريص " فالك " على ارتكاب سوء إدارة إجرامي ، وفساد وعدم نزاهة ، فيما وجهت لـ،"فالك " تهم الحصول على رشاوي لفيلا فاخرة في جزيرة بإيطاليا مقابل دعم شبكة " بي إن سبوت " في الحصول على حقوق بث المونديال 2026 و2030 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا .