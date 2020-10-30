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ترقب للنطق بالحكم في قضية القطري " ناصر الخليفي "

Time منذ 20 دقيقة
Views 1240
ترقب للنطق بالحكم في قضية القطري " ناصر الخليفي "

وكالات (صدى):
يصدر القضاء السويسري بعد قليل الحكم في قضية حقوق بث مونديا 2026 و2030 ، والمتهم فيها القطري ناصر الخليقي وجيروم فالك الأمين العام السابق لـ " الفيفا " .

وبعد فترة وجيزة تنتهي جلسة النطق بالحكم في محكمة بيلينزونا السويسرية ، وسط ترقب لخطر دخول " الخليفي " و" فالك " السجن إزاء اتهامات الفساد الموجهة إليهما .

ووجهت النيابة العامة لـ"الخليفي " تهم تحريص " فالك " على ارتكاب سوء إدارة إجرامي ، وفساد وعدم نزاهة ، فيما وجهت لـ،"فالك " تهم الحصول على رشاوي لفيلا فاخرة في جزيرة بإيطاليا مقابل دعم شبكة " بي إن سبوت " في الحصول على حقوق بث المونديال 2026 و2030 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
نسأل الله العفو و العافية
عادل عبدالحي حمزة
وتابعت: " لقد كسبتها الآلاف من خلال تعليم المئات كيف تصبح مشهوراً على وسائل التواصل الاجتماعي". لقد كسبت وليس كسبتها
عادل عبدالحي حمزة
وقالت جورجيا، التي تبلغ من العمر الآن 19 عامًا وتعيش بعيدة عن والديه: "كنت أعلم أن الجامعة ليست مناسبة لي ولن أكون سعيدة هناك أبدًا". بعيدة عن والديها وليس والديه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
من يبتعد عن دينه ويخالف الفطره سوف يكون عنده كما ذكرتي انفصام وقلق ويصل الى الجنون

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