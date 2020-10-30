الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يوضح الرد العملي على الرسوم المسيئة للنبي ﷺ

Time منذ 50 دقيقة
Views 1398
بالفيديو.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يوضح الرد العملي على الرسوم المسيئة للنبي ﷺ

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الطريقة الصحيحة للرد " العملي " على الرسوم المسيئة للنبي " صلى الله عليه وسلم " .

وقال الشيخ " العيسى " في برنامج " في الآفاق " المذاع على قناة أم بي سي ، أن أفضل رد هو البيان الحكيم والسلوك الإسلامي الذي يمثل حقيقة الإسلام .

وأضاف أنه يجب إظهار مواقف السيرة النبوية العظيمة والرسالة المحمدية التي حملت للعالم السلام والعدل ، وقال : " كم من مسئ للإسلام بسلوكه ؟ ..

وكشف عن إطلاق رابطة العالم الإسلامي أكبر وأهم متاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية في التاريخ الإسلامي ومقرها المدينة المنورة وهي ترد بالواقع وبالأسلوب العلمي على أي إساءة ، كما تم توقيع اتفاق مع اندونسيا ببناء مركز كبير للسيرة النبوية في جاكرتا ، وغيرها من الأساليب العملية لنشر الصورة الصحيحة للإسلام والنبي " صلى الله عليه وسلم " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
نسأل الله العفو و العافية
عادل عبدالحي حمزة
وتابعت: " لقد كسبتها الآلاف من خلال تعليم المئات كيف تصبح مشهوراً على وسائل التواصل الاجتماعي". لقد كسبت وليس كسبتها
عادل عبدالحي حمزة
وقالت جورجيا، التي تبلغ من العمر الآن 19 عامًا وتعيش بعيدة عن والديه: "كنت أعلم أن الجامعة ليست مناسبة لي ولن أكون سعيدة هناك أبدًا". بعيدة عن والديها وليس والديه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
من يبتعد عن دينه ويخالف الفطره سوف يكون عنده كما ذكرتي انفصام وقلق ويصل الى الجنون

أخر الأخبار

إحالة سارقي الرمال بحفر الباطن إلى جهة الاختصاص
إحالة سارقي الرمال بحفر الباطن إلى جهة الاختصاص
Time منذ 10 دقائق Views 1066
مواطنون أتراك: نحن دولة مليئة بالفقراء.. واللحوم لاتدخل منازلنا
مواطنون أتراك: نحن دولة مليئة بالفقراء.. واللحوم لاتدخل منازلنا
Time منذ 15 دقيقة Views 1078
ترقب للنطق بالحكم في قضية القطري " ناصر الخليفي "
ترقب للنطق بالحكم في قضية القطري " ناصر الخليفي "
Time منذ 20 دقيقة Views 1230
مُراهقة تتوقف عن الدراسة لتربح آلاف الجنيهات عبر الإنترنت
مُراهقة تتوقف عن الدراسة لتربح آلاف الجنيهات عبر الإنترنت
Time منذ 25 دقيقة Views 167
بالصور.. قرية إيطالية تدفع أموالًا طائلة للمسافرين إليها
بالصور.. قرية إيطالية تدفع أموالًا طائلة للمسافرين إليها
Time منذ 30 دقيقة Views 193
الكشف عن مصير عقد ميسي مع برشلونة
الكشف عن مصير عقد ميسي مع برشلونة
Time منذ 46 دقيقة Views 1447
بالفيديو.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يوضح الرد العملي على الرسوم المسيئة للنبي ﷺ
بالفيديو.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يوضح الرد العملي على الرسوم المسيئة للنبي ﷺ
Time منذ 50 دقيقة Views 1398
الهلال يواجه ضمك غداً في دوري المحترفين
الهلال يواجه ضمك غداً في دوري المحترفين
Time منذ 55 دقيقة Views 1569
" الخضيري " يحذر من مستحضرات تفتيح البشرة ويكشف أضرار مميته
" الخضيري " يحذر من مستحضرات تفتيح البشرة ويكشف أضرار مميته
Time منذ ساعة Views 1313
بالفيديو.. الدفاع المدني يكافح حريق هائل في مرتفعات " نيد الصدر " بفيفاء
بالفيديو.. الدفاع المدني يكافح حريق هائل في مرتفعات " نيد الصدر " بفيفاء
Time منذ ساعة Views 1810