سر السخرية من "رونالدو" بعد إصابته بكورونا

وكالات (صدى):
تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى موجة سخرية عارمة بعد تعليقه على إصابته بفيروس كورونا .
وبينما شكك " رونالدو "في نتيجة الفحص ، سخر منه عالم فيروسات في إيطاليا قائلاً : أرحب بالرفيق كريستيانو رونالدو في مجتمع علماء الفيروسات ، سيكون مفيد جداً في مكافحة أطباء العيون .
كما هاجمته الصحيفة الإيطالية " لا ستامبا " وقالت : العزل الصحي يشوش على العقل ، لقد مضى .
فيما انتقد آلاف الإيطاليون سهولة إجراء الفحص للنجم البرتغالي بينما يعانون من الإنتظار ساعات لإجراء الإختبار وأيام لمعرفة النتائج .
وكان " رونالدو " قد علق على نتيجة الفحص الإيجابية قائلاً : أشعر أنني بخير وبصحة جيدة ، ونتيجة البي سي آر مجرد هراء " ، في إشارة إلى رفضه الإستبعاد من مباراة " التشامبيونزليغ "