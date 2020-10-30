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سر السخرية من "رونالدو" بعد إصابته بكورونا

Time منذ ساعة
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سر السخرية من "رونالدو" بعد إصابته بكورونا

وكالات (صدى):
تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى موجة سخرية عارمة بعد تعليقه على إصابته بفيروس كورونا .

وبينما شكك " رونالدو "في نتيجة الفحص ، سخر منه عالم فيروسات في إيطاليا قائلاً : أرحب بالرفيق كريستيانو رونالدو في مجتمع علماء الفيروسات ، سيكون مفيد جداً في مكافحة أطباء العيون .

كما هاجمته الصحيفة الإيطالية " لا ستامبا " وقالت : العزل الصحي يشوش على العقل ، لقد مضى .

فيما انتقد آلاف الإيطاليون سهولة إجراء الفحص للنجم البرتغالي بينما يعانون من الإنتظار ساعات لإجراء الإختبار وأيام لمعرفة النتائج .

وكان " رونالدو " قد علق على نتيجة الفحص الإيجابية قائلاً : أشعر أنني بخير وبصحة جيدة ، ونتيجة البي سي آر مجرد هراء " ، في إشارة إلى رفضه الإستبعاد من مباراة " التشامبيونزليغ "

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أحدث التعليقات

ابن حزم
نسأل الله العفو و العافية
عادل عبدالحي حمزة
وتابعت: " لقد كسبتها الآلاف من خلال تعليم المئات كيف تصبح مشهوراً على وسائل التواصل الاجتماعي". لقد كسبت وليس كسبتها
عادل عبدالحي حمزة
وقالت جورجيا، التي تبلغ من العمر الآن 19 عامًا وتعيش بعيدة عن والديه: "كنت أعلم أن الجامعة ليست مناسبة لي ولن أكون سعيدة هناك أبدًا". بعيدة عن والديها وليس والديه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
من يبتعد عن دينه ويخالف الفطره سوف يكون عنده كما ذكرتي انفصام وقلق ويصل الى الجنون

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