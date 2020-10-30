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القيادة تبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا

Time منذ ساعتين
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القيادة تبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
نسأل الله العفو و العافية
عادل عبدالحي حمزة
وتابعت: " لقد كسبتها الآلاف من خلال تعليم المئات كيف تصبح مشهوراً على وسائل التواصل الاجتماعي". لقد كسبت وليس كسبتها
عادل عبدالحي حمزة
وقالت جورجيا، التي تبلغ من العمر الآن 19 عامًا وتعيش بعيدة عن والديه: "كنت أعلم أن الجامعة ليست مناسبة لي ولن أكون سعيدة هناك أبدًا". بعيدة عن والديها وليس والديه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
من يبتعد عن دينه ويخالف الفطره سوف يكون عنده كما ذكرتي انفصام وقلق ويصل الى الجنون

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