ريال مدريد يخطط للتخلص من نجمه بعد " فيديو الفضيحة " وضم " ديبالا"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة اعتزام نادي ريال مدريد التعاقد مع نجم يوفنتوس " ديبالا" في صفقة تبادلية أمام انتقال ثنائي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني إيسكو .
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تحريض كريم بنزيما على زميله بريال مدريد " فينيسيوس" عندما أوعز لزميله بين الشوطين بعدم تمرير الكرة له لأنه يضيع الفرص .
ومن المتوقع أن يوافق اليوفي على انتقال ديبالا في ظل رغبة اللاعب على الخلاص من سطوع نجم " رونالدو" أمامه ، ووعود مدرب ريال مدريد " زين الدين زيدان " بأن يجعل " ديبالا " النجم الأول للفريق الملكي .
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