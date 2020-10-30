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ريال مدريد يخطط للتخلص من نجمه بعد " فيديو الفضيحة " وضم " ديبالا"

Time منذ ساعة
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ريال مدريد يخطط للتخلص من نجمه بعد " فيديو الفضيحة " وضم " ديبالا"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة اعتزام نادي ريال مدريد التعاقد مع نجم يوفنتوس " ديبالا" في صفقة تبادلية أمام انتقال ثنائي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني إيسكو .

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تحريض كريم بنزيما على زميله بريال مدريد " فينيسيوس" عندما أوعز لزميله بين الشوطين بعدم تمرير الكرة له لأنه يضيع الفرص .

ومن المتوقع أن يوافق اليوفي على انتقال ديبالا في ظل رغبة اللاعب على الخلاص من سطوع نجم " رونالدو" أمامه ، ووعود مدرب ريال مدريد " زين الدين زيدان " بأن يجعل " ديبالا " النجم الأول للفريق الملكي .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
نسأل الله العفو و العافية
عادل عبدالحي حمزة
وتابعت: " لقد كسبتها الآلاف من خلال تعليم المئات كيف تصبح مشهوراً على وسائل التواصل الاجتماعي". لقد كسبت وليس كسبتها
عادل عبدالحي حمزة
وقالت جورجيا، التي تبلغ من العمر الآن 19 عامًا وتعيش بعيدة عن والديه: "كنت أعلم أن الجامعة ليست مناسبة لي ولن أكون سعيدة هناك أبدًا". بعيدة عن والديها وليس والديه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
من يبتعد عن دينه ويخالف الفطره سوف يكون عنده كما ذكرتي انفصام وقلق ويصل الى الجنون

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