مدرب الهلال السابق: أنتظر عروض سعودية هامة ويلمح بتدريب النصر

ماجد محمد (صدى):
فجًر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السابق مفاجأة مدوية ، مؤكداً أنه ينتظر عروض هامة للعودة لتدريب أحد أندية الخليج .
وقال "دياز " في تصريحات صحفية أنه سيستقبل عروض من السعودية والإمارات خلال الساعات القليلة المقبلة ، بينما أشارت مصادر أن المدرب السابق للهلال والذي حقق إنجازات معه قد يقود فريق النصر .
كما شدد على أنه يرغب بقوة في العودة إلى منطقة الخليج من جديد بعد عامين من الرحيل عنها .
وكان " دياز " مدرباً للهلال وحقق معه بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين ووصل إلى نهائي دوري آسيا 2017 ، ثم أُقيل في 2018 م وتعاقد مع الاتحاد ، كما درب عدة فرق في أمريكا الجنوبية ومنتجب باراجواي .