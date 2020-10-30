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مدرب الهلال السابق: أنتظر عروض سعودية هامة ويلمح بتدريب النصر

Time منذ ساعة
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مدرب الهلال السابق: أنتظر عروض سعودية هامة ويلمح بتدريب النصر

ماجد محمد (صدى):
فجًر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السابق مفاجأة مدوية ، مؤكداً أنه ينتظر عروض هامة للعودة لتدريب أحد أندية الخليج .

وقال "دياز " في تصريحات صحفية أنه سيستقبل عروض من السعودية والإمارات خلال الساعات القليلة المقبلة ، بينما أشارت مصادر أن المدرب السابق للهلال والذي حقق إنجازات معه قد يقود فريق النصر .

كما شدد على أنه يرغب بقوة في العودة إلى منطقة الخليج من جديد بعد عامين من الرحيل عنها .

وكان " دياز " مدرباً للهلال وحقق معه بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين ووصل إلى نهائي دوري آسيا 2017 ، ثم أُقيل في 2018 م وتعاقد مع الاتحاد ، كما درب عدة فرق في أمريكا الجنوبية ومنتجب باراجواي .

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عادل عبدالحي حمزة
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bdhdh
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bdhdh
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ابو وليد
يحق لابو خرقه مالا يحق لغيره

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