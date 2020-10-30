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ترامب يلتقي الفرقة التي شاركت في القضاء على "البغدادي" .. فمن القادم ؟

Time منذ 42 دقيقة
Views 1340
ترامب يلتقي الفرقة التي شاركت في القضاء على "البغدادي" .. فمن القادم ؟

واشنطن (صدى):
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لإنجازاته في مجال الأمن القومي الأمريكي أمام المنافسة الشرسة أمام المرشح الرئاسي جو بايدن .

وقبيل انطلاق الإنتخابات الأمريكية التي يترقبها العالم يوم الثلاثاء المقبل ، التقى " ترامب " الفرقة التي شاركت في القضاء على الإرهابي " أبو بكر البغدادي " القيادي بتنظيم القاعدة وداعش والمُلقب بأمير الجماعات المسلحة .

وعقد الرئيس الأمريكي اجتماع خلف الأبواب المغلقة مع الفرقة العسكرية ثم قام بتكريمها وزار النصب التذكاري لقتلى القوات الخاصة ، لتنطلق بعدها تصريحات البيت الأبيض حول اللقاء الواعد ومستقبل الأمن الأمريكي والعالمي في ظل قيادة " ترامب " التي تستهدف القضاء على رؤوس الإرهاب .

ولم يكن هذا الترويج الأول للرئيس الأمريكي ، فسبق وأشار إلى مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والخروج من الإتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات متتالية مع إيران ليؤكد على إنجازاته في مجال الأمن القومي .

وبينما يتمسك " ترامب " بتلك الإنجازات ويروج لرفضه إرسال القوات الأمريكية للخارج وتوريطها في الحروب ، يعد " بايدن " بإصلاح العلاقات الخارجية مع الصين ومنظمة الصحة العالمية والعودة للإتفاق النووي الإيراني وعدد من برامج الأمم المتحدة والأسواق في افريقيا ، فمن يجذب الناخبين ويفوز برئاسة أمريكا ؟ .

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أحدث التعليقات

على المانع
الامور تدار من الغرفه المظلمة والدليل الفار المتعصب خلف كل لقطه للهلال والغمزة المشهورة لا اعرف ماذا تنتظر إدارة النادي لوكان الحكم سعودي في مباراة أبها الأخيرة لاخرجوا جيفيكو عند رغبة القائمين على الفار
على المانع
الامور تدار من الغرفه المظلمة والدليل الفار المتعصب خلف كل لقطه للهلال والغمزة المشهورة لا اعرف ماذا تنتظر إدارة النادي لوكان الحكم سعودي في مباراة أبها الأخيرة لاخرجوا جيفيكو عند رغبة القائمين على الفار
عارف عبدالله عطالله
ما في حاجه اسمها ظروف غامضه (لابده هناك سبب ادي لخروجه)
محمد الشريف
السلام عليكم ورحمه وبركاته السبب الرئيسي البعد عن الدين وعدم بعض العوائل النظر الشرعيه لكن التعارف قبل الزواج خطأ وغير جائز لان جلوس الرجل مع غير ذي محرم ترتب عليه مفاسد كبيره وأكبر دليل على ذلك دول كثيرة ومنها عربيه تسمح بخروج البنت مع خطيبها؟ مما يؤدي وقوع مشاكل ومفاسد وما لا يحمد عقباه ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه اظفر بذات الدين وأيضا واياكم في معني اخر خضراء الدماء المرأة الجميله ذات المنبت السوء وأيضا ينطبق الكلام على الرجل الله ولي التوفيق
ماجد
عندما تغش الرعية وتفرض جبابة ع المواطنين وتكذب عليهم وترفع الفواتير وتنشر الرذيلة بين المجتمع بتجي عقوبة من الله انتظروها قريبا جد كورونا مجرد انذار ولكن قوم لاتفقهون

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