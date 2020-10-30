ترامب يلتقي الفرقة التي شاركت في القضاء على "البغدادي" .. فمن القادم ؟

واشنطن (صدى):
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لإنجازاته في مجال الأمن القومي الأمريكي أمام المنافسة الشرسة أمام المرشح الرئاسي جو بايدن .
وقبيل انطلاق الإنتخابات الأمريكية التي يترقبها العالم يوم الثلاثاء المقبل ، التقى " ترامب " الفرقة التي شاركت في القضاء على الإرهابي " أبو بكر البغدادي " القيادي بتنظيم القاعدة وداعش والمُلقب بأمير الجماعات المسلحة .
وعقد الرئيس الأمريكي اجتماع خلف الأبواب المغلقة مع الفرقة العسكرية ثم قام بتكريمها وزار النصب التذكاري لقتلى القوات الخاصة ، لتنطلق بعدها تصريحات البيت الأبيض حول اللقاء الواعد ومستقبل الأمن الأمريكي والعالمي في ظل قيادة " ترامب " التي تستهدف القضاء على رؤوس الإرهاب .
ولم يكن هذا الترويج الأول للرئيس الأمريكي ، فسبق وأشار إلى مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والخروج من الإتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات متتالية مع إيران ليؤكد على إنجازاته في مجال الأمن القومي .
وبينما يتمسك " ترامب " بتلك الإنجازات ويروج لرفضه إرسال القوات الأمريكية للخارج وتوريطها في الحروب ، يعد " بايدن " بإصلاح العلاقات الخارجية مع الصين ومنظمة الصحة العالمية والعودة للإتفاق النووي الإيراني وعدد من برامج الأمم المتحدة والأسواق في افريقيا ، فمن يجذب الناخبين ويفوز برئاسة أمريكا ؟ .