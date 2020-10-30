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بالفيديو.. طالب سعودي بإبتدائية ينبع يحصد المركز الأول عالمياً في الحساب الذهني للرياضيات

Time منذ 20 دقيقة
Views 1312
بالفيديو.. طالب سعودي بإبتدائية ينبع يحصد المركز الأول عالمياً في الحساب الذهني للرياضيات

المدينة المنورة (صدى):
على الرغم من العمر الصغير وبداية المرحلة الدراسية إلا أن الطالب السعودي يوسف هيثم يوسف نجح في الفوز بالمركز الأول عالمياً في الحساب الذهني في الرياضيات .

وأظهر مقطع فيديو لقاء مع "يوسف " الطالب بإبتدائية حسان بن ثابت بمحافظة ينبع ، حيث أكد الطفل الذي يبلغ عمره 8 سنوات أنه فار بالمركز الأول بالمسابقة على مستوى المحافظة ثم على مستوى المملكة ثم على مستوى العالم بالمسابقة المقامة في ماليزيا للحساب الذهني .

وأشار الطفل أنه أجرى المسابقة عن بُعد وحصد المركز الأول بعد أن حل مسائل رياضية معقدة وطويلة ذهنياً .

وخلال اللقاء استطاع الطفل النابغة والذي يستحق التكريم حل مسألة رياضية طويلة تجمع بين الجمع والطرح في لحظات بمجرد الحساب الذهني .

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أحدث التعليقات

نجران ابو محمد
سناب
نجران ابو محمد
حتي الرجال يدلعون كثير عند الحريم وشكرا لكم
نجران ابو محمد
حتي الرجال يدلعون كثير عند الحريم وشكرا لكم
زاير
ايها المغفلين سيرفع جمهور المشجعين الرياضيين في الملاعب دعاوي ضد النقل التلفزيوني للمباريات للمطالبه بعوض مجزي.
ابوبدر
شرشر متعودة

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