بالفيديو.. طالب سعودي بإبتدائية ينبع يحصد المركز الأول عالمياً في الحساب الذهني للرياضيات

المدينة المنورة (صدى):
على الرغم من العمر الصغير وبداية المرحلة الدراسية إلا أن الطالب السعودي يوسف هيثم يوسف نجح في الفوز بالمركز الأول عالمياً في الحساب الذهني في الرياضيات .
وأظهر مقطع فيديو لقاء مع "يوسف " الطالب بإبتدائية حسان بن ثابت بمحافظة ينبع ، حيث أكد الطفل الذي يبلغ عمره 8 سنوات أنه فار بالمركز الأول بالمسابقة على مستوى المحافظة ثم على مستوى المملكة ثم على مستوى العالم بالمسابقة المقامة في ماليزيا للحساب الذهني .
وأشار الطفل أنه أجرى المسابقة عن بُعد وحصد المركز الأول بعد أن حل مسائل رياضية معقدة وطويلة ذهنياً .
وخلال اللقاء استطاع الطفل النابغة والذي يستحق التكريم حل مسألة رياضية طويلة تجمع بين الجمع والطرح في لحظات بمجرد الحساب الذهني .