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ارتفاع نسبة المدخنات بين المواطنات في المملكة

Time منذ ساعة
Views 1699
ارتفاع نسبة المدخنات بين المواطنات في المملكة

الرياض (صدى):
كشف إحصاء رسمي لجمعية نقاء لمكافحة التدخين ارتفاع نسبة المدخنات بين المواطنات إلى 5.7 % من نسبة الإناث في المملكة .

وأكدت أن التدخين لم يعد مقتصراً على النساء ناضجات السن وإنما امتد للمراهقات اللاتي أصبحن فريسة ، ونرى الأمر بوضوح في بعض الأماكن وفي صور ومقاطع فيديوهات على الإنترنت .

وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من هذه الظاهرة ، مؤكدة أن شركات الدخان أصبحت تستهدف النساء اللاتي تسعين لإثبات التحرر وعدم الإعتماد علىى الرجل وغيرها من المبررات الغير صحيحة ، ثم تجدن صعوبة في الإقلاع عنه أكثر من الرجال .

الجدير بالذكر أن نسبة التدخين على مستوى النساء العربيات بلغت 40 % ، وحوالي النصف منهن متزوجات مقابل حوالي 40 % عازبات ونسبة ضئيلة من المدخنات مطلقات أو أرامل .

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أحدث التعليقات

نجران ابو محمد
سناب
نجران ابو محمد
حتي الرجال يدلعون كثير عند الحريم وشكرا لكم
نجران ابو محمد
حتي الرجال يدلعون كثير عند الحريم وشكرا لكم
زاير
ايها المغفلين سيرفع جمهور المشجعين الرياضيين في الملاعب دعاوي ضد النقل التلفزيوني للمباريات للمطالبه بعوض مجزي.
ابوبدر
شرشر متعودة

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