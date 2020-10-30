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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت

Time منذ 28 دقيقة
Views 1419
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت.

وكان معالي وزير الخارجية بدولة الكويت قد وصل الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وقد غادر معاليه الرياض، حيث كان في وداعه سمو وزير الخارجية.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
أول شي صحيفة صدى عنصريه...والاخ إللي كتب الخبر ما الومه مضغووووط من برونو اللي طير روسهم...والشرهه على مدير تحرير الصحيفه والله ماتستاهل تكون امين على شي لانك منت كفوووو
الوفا طبعي
أول شي صحيفة صدى عنصريه...والاخ إللي كتب الخبر ما الومه مضغووووط من برونو اللي طير روسهم...والشرهه على مدير تحرير الصحيفه والله ماتستاهل تكون امين على شي لانك منت كفوووو
أبو كنان
هذا التصرف ليس من الإسلام في شيء وليس نصرة للإسلام بل على العكس يشوه سمعة المسلمين ويضيق على الأقليات المسلمة في المجتمعات الغربية...
١١١١
ليش يتم هذا التعليق المذيع هلالي الصميم فكيف يكون محايد
أبو كنان
يا سعد المنيع اتق الله! ما وصلت لحد الكفر لمن يشتري منتج فرنسي ما أحد قالها من العلماء والمشايخ في شتى أصقاع الأرض..نعم لنصرة حبيبنا صلى الله علسه وسلم وضد كل من يمس ذاته الشريفه لكن لسنا مع التصرفات التي شرها أعظم من خيرها كمن قتل مدرس التاريخ والاعتداء على الكنائس...أدى إلى التضييق على الإسلام والمسلمين في فرنسا وأدى إلى موجة جديدة من السخرية والاستهزاء بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم! قال تعالى : ((ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون))

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