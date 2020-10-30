الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ ساعة
Views 1609
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية فيما تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الوفا طبعي
أول شي صحيفة صدى عنصريه...والاخ إللي كتب الخبر ما الومه مضغووووط من برونو اللي طير روسهم...والشرهه على مدير تحرير الصحيفه والله ماتستاهل تكون امين على شي لانك منت كفوووو
الوفا طبعي
أول شي صحيفة صدى عنصريه...والاخ إللي كتب الخبر ما الومه مضغووووط من برونو اللي طير روسهم...والشرهه على مدير تحرير الصحيفه والله ماتستاهل تكون امين على شي لانك منت كفوووو
أبو كنان
هذا التصرف ليس من الإسلام في شيء وليس نصرة للإسلام بل على العكس يشوه سمعة المسلمين ويضيق على الأقليات المسلمة في المجتمعات الغربية...
١١١١
ليش يتم هذا التعليق المذيع هلالي الصميم فكيف يكون محايد
أبو كنان
يا سعد المنيع اتق الله! ما وصلت لحد الكفر لمن يشتري منتج فرنسي ما أحد قالها من العلماء والمشايخ في شتى أصقاع الأرض..نعم لنصرة حبيبنا صلى الله علسه وسلم وضد كل من يمس ذاته الشريفه لكن لسنا مع التصرفات التي شرها أعظم من خيرها كمن قتل مدرس التاريخ والاعتداء على الكنائس...أدى إلى التضييق على الإسلام والمسلمين في فرنسا وأدى إلى موجة جديدة من السخرية والاستهزاء بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم! قال تعالى : ((ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون))

أخر الأخبار

بالصور.. طيور نادرة لا تعيش إلا في جازان
بالصور.. طيور نادرة لا تعيش إلا في جازان
Time منذ 10 دقائق Views 1287
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت
Time منذ 28 دقيقة Views 1416
بالفيديو.. «الهشبول» : تمت معاقبة رئيس نادي الهلال ولم تتم معاقبة «الحلافي»
بالفيديو.. «الهشبول» : تمت معاقبة رئيس نادي الهلال ولم تتم معاقبة «الحلافي»
Time منذ 46 دقيقة Views 1672
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعة Views 1612
عوامل تمنع الإنسان من القدرة على البكاء
عوامل تمنع الإنسان من القدرة على البكاء
Time منذ ساعة Views 1323
ترامب يتهم بايدن بمحاولة إدخال الإرهابيين إلى أمريكا
ترامب يتهم بايدن بمحاولة إدخال الإرهابيين إلى أمريكا
Time منذ ساعة Views 1652
برنامج تأهيلي مطول لأحمد الفريدي قبل البدء مع القادسية
برنامج تأهيلي مطول لأحمد الفريدي قبل البدء مع القادسية
Time منذ ساعتين Views 2134
سيدة تبيع فستان عروس ابنها قبل حفل الزفاف بسبب الغيرة
سيدة تبيع فستان عروس ابنها قبل حفل الزفاف بسبب الغيرة
Time منذ 3 ساعات Views 641
انفصال براد بيت عن حبيبته الجديدة
انفصال براد بيت عن حبيبته الجديدة
Time منذ 3 ساعات Views 1442
فرنسا تكشف معلومات جديدة عن الشاب التونسي مُنفذ هجوم نيس
فرنسا تكشف معلومات جديدة عن الشاب التونسي مُنفذ هجوم نيس
Time منذ 4 ساعات Views 2424