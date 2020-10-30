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ترامب يتهم بايدن بمحاولة إدخال الإرهابيين إلى أمريكا

Time منذ 25 دقيقة
Views 1401
ترامب يتهم بايدن بمحاولة إدخال الإرهابيين إلى أمريكا

واشنطن (صدى):
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن بأنه يريد للإرهابيين والمتطرفين الدخول إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر تويتر: "أقدمت إدراتي على منع دخول اللاجئيين من البلدان التي يتفشى فيها الإرهاب، مثل سوريا واليمن والصومال، لكن خطة بايدن تريد فتح الأبواب للإرهابيين".

و علق في وقت سابق على الهجوم الذي شهدته كنيسة في مدينة نيس الفرنسية: "قلوبنا مع الشعب الفرنسي.. الولايات المتحدة تقف مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة. الهجمات الإرهابية التي ينفذها متطرفون يجب أن تتوقف فورا. لا يمكن لأي دولة أن تتحمل المزيد من هذه الإعتداءات".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كيف يمشي الاب ويترك الطفل وحيد في الشقه ؟ على الاقل اعطاه الجيران لحين عودته من العمل
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو عمار
طيب

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