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فرنسا تكشف معلومات جديدة عن الشاب التونسي مُنفذ هجوم نيس

Time منذ ساعة
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فرنسا تكشف معلومات جديدة عن الشاب التونسي مُنفذ هجوم نيس

باريس (صدى):
أزاحت جهات التحقيق في فرنسا، الستار عن معلومات جديدة بشأن مُنفذ الھجوم الذي وقع أمس الخمیس في إحدى أكبر الكنائس بمدينة نیس الفرنسیة، ونتج عنه مصرع 3 أشخاص.

وذكرت جهات التحقيق، أن منفذ الهجوم الشاب إبراهيم العويساوي قدم إلى فرنسا في شهر أكتوبر الجاري على متن قارب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، لافتة إلى أنه جرى وضعه في حجر صحي للتأكد من خلوه من فيروس "كورونا" في الجزيرة الإيطالية، قبل أن يتم إطلاق سراحه ومطالبته بمغادرة إيطاليا.

وفي السياق نفسه، أشارت الجهات إلى أن الشاب منفذ الجريمة كان يحمل وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي لدى وصوله فرنسا.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
هذا لو يملك ولو قليل من الغيره على اهله وعرضه ماقام بالتعدي على اعراض الناس ولكن هو واشكاله من يقال عليهم حثاله المجتمع لاخوف من الله يردعه ولا اهل احسنو تربيته والنتيجه مجموعه قاذورات متجمعه في عقل انسان و متفلته في الشوارع لاذيه خلق الله المسلم من سلم الناس من لسانه ويده
فهد بن فايز الشهري
الله يصبغ عليك لباس الصحة والعافية وترجع بإذن الله إلى أرض الوطن سليمآ معافا
التركي
االله يهديهم اعلام الهلال اذا تحمسو كذبو واذا حبة يمدحون انفسهم جابو العيد زي اعلانيه البارز في جريدة الرياضية كاتب فييتو.. قاهر سيميوني.. وعاشق الكلاب!!!! 🤣
QLQ
... امسكو المهايطي راعي السلاح فتح الباب وقفله من الخرشة
دآنـــــــہہ
ان شاء الله ينجلد مكانه 🙄

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