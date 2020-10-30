فرنسا تكشف معلومات جديدة عن الشاب التونسي مُنفذ هجوم نيس

باريس (صدى):
أزاحت جهات التحقيق في فرنسا، الستار عن معلومات جديدة بشأن مُنفذ الھجوم الذي وقع أمس الخمیس في إحدى أكبر الكنائس بمدينة نیس الفرنسیة، ونتج عنه مصرع 3 أشخاص.
وذكرت جهات التحقيق، أن منفذ الهجوم الشاب إبراهيم العويساوي قدم إلى فرنسا في شهر أكتوبر الجاري على متن قارب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، لافتة إلى أنه جرى وضعه في حجر صحي للتأكد من خلوه من فيروس "كورونا" في الجزيرة الإيطالية، قبل أن يتم إطلاق سراحه ومطالبته بمغادرة إيطاليا.
وفي السياق نفسه، أشارت الجهات إلى أن الشاب منفذ الجريمة كان يحمل وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي لدى وصوله فرنسا.
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