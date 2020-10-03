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"الزكاة والدخل" تطلق الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية مع بدء تطبيقها اليوم

Time منذ ساعة
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"الزكاة والدخل" تطلق الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية مع بدء تطبيقها اليوم

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، الذي يحتوي على عدد من المفاهيم حول ضريبة التصرفات العقارية، والتي أعلن عنها مؤخراً بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريـخ 14/2/1442هــ، الهادف إلى تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.

ويأتي إطلاق الدليل في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالتزامن مع بدء تطبيق قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية غداً الأحد، بوصف الهيئة الجهة المكلفة بتحصيل وإدارة الزكاة والضرائب، وإنفاذ الأنظمة الضريبية في المملكة.

ويتضمن الدليل مجموعة واسعة من المعلومات حول آلية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، والفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، موضحاً ذلك بشروحات مبسطة، ومسترشدًا بعدد من الأمثلة الواقعية.

ويقدم الدليل بالتفصيل الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، والعديد من التوضيحات المتعلقة بالمخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل، بالإضافة إلى شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل، كما يحتوي الدليل على شرح حول المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية، حيث أشار إلى أن جميع المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما فـي حكمـه تخضع لضريبة التصرفات العقارية، مثـل: التنـازل عـن ملكيـة العقـار، والوصية، والتأجير التمويلي وغيرها من الحالات الأخرى، سـواءً كان هـذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جـزء منه.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة الحالات المستثناة منها، لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط التالي: (هنا).

كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة ([email protected])،أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الهند بلد عجيب....تصور ان قوانينهم تسمح لكل الحيوانات بالسير في الشوارع والطرقات وتمنع من يؤذيها ...وبالتالي فهي حرة فيما تصنع
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مهبول ..
زعيم اااسيا
بشتغل راعي السطحه اهم شيء مايكون حبيبنا يجي اول واحد ام السلق الباقين يحوشهم على حدود القطريه هم يدلون شبكهم بعدهاااا
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده جداً ..
ابن حزم
يستاهل

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