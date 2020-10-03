صورة نادرة للملك سعود في أول بث تلفزيوني بالمملكة

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورر تاريخية نادرة الملك سعود بن عبدالعزيز- رحمه الله في أول بث تلفزيوني في المملكة عام 1957، برفقة الجيولوجي الشهير فهمى البصراوي.
وبينت الصور التي نشرتها الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود والجيولوجي رحمهم الله، في أول بث تلفزيوني من الظهران ، حيث يعود تاريخها لأكثر من 63 عاما.
كان الملك سعود غفر الله له أول من فكر في إقامة محطة للإذاعة في عام 1368هـ/1949م حين كان ولي العهد آنذاك إذ عرض الأمر على والده الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه فوافق على الفكرة وفي 23 رمضان 1368هـ الموافق 18 يوليو 1949م أصدر الملك عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بتأسيس الإذاعة ، وفي 17 جمادى الآخرة عام 1374هـ الموافق 10 فبراير 1955م أصدر الملك سعود مرسوماً ملكياً برقم 7/3/16/1007 كان ولا زال بمثابة المرسوم التأسيسي للإذاعة ، وكان اهتمام جلالته رحمه الله بوسائل الإعلام قد بلغ حدا لا نظير له ، خصوصا أنه في مجتمع محافظ جدا لم يألف التلفزيون.