جماهير النصر تنقلب على حمدالله: «وعد وأخلف» (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
شن الجمهور النصراوي هجومًا ضد المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي قدم مستوى لم يليق بنصف نهائي البطولة رغم الأمال التي عُقدت عليه.
ويرى الجمهور أنه كان على حمدالله تقديم الأفضل؛ لطالما وعد الجمهور باقتناص البطولة الأسيوية، خاصة في ظل أنها كانت النسخة الأسهل على الاطلاق، حسبما قال المغردون.
وأعاد المغردون التغريد بفيديو لحمد الله، والذي تم تصويره قبل ذهاب البعثة لقطر ومشاركة الفريق في البطولة الاسيوية ؛ حيث وعد الجمهور بأنه سيتم العودة بالبطولة.
ولفت الجمهور إلى أن الغضب لا يتعلق بالخسارة، ولكن بسبب عدم بذل فريقهم الجهد الكافي والتقليل من شأن المباراة وهو ما دفع بهم إلى خارج البطولة في النهاية رغم أن الفريق البريوزي كان يلعب بـ 10 لاعبين فقط.