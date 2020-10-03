فهد الهريفي: فيتوريا لايصلح لتدريب النصر

نواف السالم (صدى):
علق فهد الهريفي لاعب النصر السابق على هزيمة فريقه أمام نظيره برسيبوليس الإيراني بعد التعادل الإيجابي "1_1".
وقال الهريفي : الحمدلله على كل حال .. رغم كل شي ) الا انها لم تكتب لنا، لن اتكلم عن أمور كثيرة لكني بكتفي، بسؤال مهم كان هو البداية واحد، اسباب خروجنا، ماهي اسباب اصابات الكثير من اللاعبين اليوم وفي نفس الاماكن ...!!!
وأضاف اللاعب السابق : فيتوريا عملها فينا الموسم الماضي في نفس البطولة وهرب مثل ماعمل الخطأ وهرب امام السد والعين ! النصر لدية نجوم ( عناصر )لكن المدرب لم يحسن تطويرهم سنتين الفريق ليسى له هوية او فلسفه او منهجية مع عدم قراءته للخصم الفريق واضح انه يمشي بحلول لاعبين فكيف لوكان لديه مدرب مناسب
وتابع :" خالد وسلطان الغنام وحمدالله الم يبذلوو جهد اكثر من جاهزيتهم بسببب التدوير وعدم الارهاق عشرة ايام حتى التعاون ثم الاهلي وللاسف حتى الغلط صرنا نكابر ونقول عنه صح من اجل الرتويتات و الشخصنة هاجموني وقالووو شكراً لفيتوريا انك عملت تدوير ولم ترهق الفريق .!!فيتوريا لايصلح أيدٍ مطوية".