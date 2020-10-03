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فهد الهريفي: فيتوريا لايصلح لتدريب النصر

Time منذ 8 دقائق
Views 1317
فهد الهريفي: فيتوريا لايصلح لتدريب النصر

نواف السالم (صدى):
علق فهد الهريفي لاعب النصر السابق على هزيمة فريقه أمام نظيره برسيبوليس الإيراني بعد التعادل الإيجابي "1_1".

وقال الهريفي : الحمدلله على كل حال .. رغم كل شي ) الا انها لم تكتب لنا، لن اتكلم عن أمور كثيرة لكني بكتفي، بسؤال مهم كان هو البداية واحد، اسباب خروجنا، ماهي اسباب اصابات الكثير من اللاعبين اليوم وفي نفس الاماكن ...!!!

وأضاف اللاعب السابق : فيتوريا عملها فينا الموسم الماضي في نفس البطولة وهرب مثل ماعمل الخطأ وهرب امام السد والعين ! النصر لدية نجوم ( عناصر )لكن المدرب لم يحسن تطويرهم سنتين الفريق ليسى له هوية او فلسفه او منهجية مع عدم قراءته للخصم الفريق واضح انه يمشي بحلول لاعبين فكيف لوكان لديه مدرب مناسب

وتابع :" خالد وسلطان الغنام وحمدالله الم يبذلوو جهد اكثر من جاهزيتهم بسببب التدوير وعدم الارهاق عشرة ايام حتى التعاون ثم الاهلي وللاسف حتى الغلط صرنا نكابر ونقول عنه صح من اجل الرتويتات و الشخصنة هاجموني وقالووو شكراً لفيتوريا انك عملت تدوير ولم ترهق الفريق .!!فيتوريا لايصلح أيدٍ مطوية".

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
زعيم اااسيا
الاتحاد الاسيوي قدم كل التسهيل للسلق لكن الفاشلين هم كذا تم اخراج الهلال تم ايقاف لاعب ايراني قبل المباره بساعه تم حسب لهم ضربة جزاء تم طرد لاعب ولكن طبع السلق تطرد وراى الفريسه ولا ياكل منها مجرد يلث سلوقي

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