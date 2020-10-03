«الشؤون الصحية» بجدة توجه نصائح لمرضى الربو للوقاية من كورونا

جدة (صدى):
أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أن إلتزام مرضى الربو وحرصهم على تطبيق الإجراءات الوقائية يقيهم من الإصابة بفيروس كورونا والالتهابات التنفسية الأخرى.
وأوضحت صحة جدة عبر حسابها بتويتر طرق الوقاية والتقليل من الإصابة بفيروس كورونا وغيره من الالتهابات التنفسية وهي الحرص على تناول الخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج للمساعدة على تقليل خطر الإصابة بنوبة ربو بسبب أي فيروس تنفسي.
ونبهت صحة جدة علي ضرورة الابتعاد عن مثيرات ومهيجات الربو المعتادة سواء مواد كيميائية أو غبار أو غيرها .