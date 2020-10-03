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«الشؤون الصحية» بجدة توجه نصائح لمرضى الربو للوقاية من كورونا

Time منذ 33 دقيقة
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«الشؤون الصحية» بجدة توجه نصائح لمرضى الربو للوقاية من كورونا

جدة (صدى):
أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أن إلتزام مرضى الربو وحرصهم على تطبيق الإجراءات الوقائية يقيهم من الإصابة بفيروس كورونا والالتهابات التنفسية الأخرى.

وأوضحت صحة جدة عبر حسابها بتويتر طرق الوقاية والتقليل من الإصابة بفيروس كورونا وغيره من الالتهابات التنفسية وهي الحرص على تناول الخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج للمساعدة على تقليل خطر الإصابة بنوبة ربو بسبب أي فيروس تنفسي.

ونبهت صحة جدة علي ضرورة الابتعاد عن مثيرات ومهيجات الربو المعتادة سواء مواد كيميائية أو غبار أو غيرها .

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
زعيم اااسيا
الاتحاد الاسيوي قدم كل التسهيل للسلق لكن الفاشلين هم كذا تم اخراج الهلال تم ايقاف لاعب ايراني قبل المباره بساعه تم حسب لهم ضربة جزاء تم طرد لاعب ولكن طبع السلق تطرد وراى الفريسه ولا ياكل منها مجرد يلث سلوقي

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