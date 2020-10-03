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سامي الجابر : «من وصل إلى قبل النهائي خارت قواه بسبب ٤ تغييرات!»

Time منذ 57 دقيقة
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سامي الجابر : «من وصل إلى قبل النهائي خارت قواه بسبب ٤ تغييرات!»

ماجد محمد (صدى):
أعرب لاعب الهلال السابق ومنتخب الأخضر سامي الجابر، عن استغرابه من فقدان النصر لفرصة التأهل إلى النهائي على الرغم من توافر الظروف التي تساعده.

وأشار "الجابر" إلى أن النصر والفريق البيروزي لم يقدموا مباراة تليق بنصف النهائي بعد 4 تغييرات فقط.

وقال "الجابر" في تغريدته عبر "تويتر" : "جرى بيروزي الايراني و النصر السعودي ٤ تغييرات ثم شاهدنا مباراة فنياً لا تليق بنصف نهائي اكبر قارات العالم ، النسخة الأسهل كان من الممكن ان تكون بحضور فني قوي مع غياب الذهاب والاياب".

وتابع : "كيف يكمل حامل اللقب مشواره بغياب صفه الاساسي و من وصل لقبل النهائي خارت قواه بسبب ٤ تغييرات !".

وخسر النصر أمام الفريق الإيراني بركلات الترجيح على الرغم من أن الفائز كان يلعب بـ 10 لاعبين فقط.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
هلا براعي السطحة😂😂 لا يكثر كلامك خوينا متعطل بمخرج ٩ خذ سطحتك وتحرك بدون بربره.وخذ معاك الحلافي خله يتونس معك.. مالكم ومال اسيا حدكم محلي ويخب عليكم..
زعيم اااسيا
الاتحاد الاسيوي قدم كل التسهيل للسلق لكن الفاشلين هم كذا تم اخراج الهلال تم ايقاف لاعب ايراني قبل المباره بساعه تم حسب لهم ضربة جزاء تم طرد لاعب ولكن طبع السلق تطرد وراى الفريسه ولا ياكل منها مجرد يلث سلوقي

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