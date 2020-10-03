الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة تجمع قادة اقتصاد الفضاء 20 على هامش رئاستها لمجموعة العشرين

Time منذ دقيقتين
Views 1072
المملكة تجمع قادة اقتصاد الفضاء 20 على هامش رئاستها لمجموعة العشرين

الرياض (صدى):
تنظم الهيئة السعودية للفضاء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الأول لـ "قادة اقتصاد الفضاء 20" ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين ، وذلك بهدف تنسيق جهود وكالات الفضاء في أكبر 20 دولة اقتصادياً على مستوى العالم للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ودعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء في ضوء رؤية مشتركة، للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع الفضاء ورفع تنافسيته، ودعم استدامة أنشطته.

وأكّد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، على أهمية هذا الاجتماع الذي يُعد الأول من نوعه لقادة وكالات الفضاء في مجموعة العشرين، ويناقش مجالاً كبيراً للاستثمار يعول عليه كثيراً في مستقبل الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ما يمثله هذا الاجتماع الذي نبعت فكرته من المملكة، منصة تمهد للمرة الأولى لتكامل أنشطة الوكالات الدولية وتعاونها لتعظيم الفوائد للإنسانية من الاستخدامات السلمية و العلمية للفضاء، وهو ما يؤكد دور المملكة السياسي والاقتصادي والعلمي والتزامها بالتنمية والسلام الدوليين.

وتسعى المملكة بمبادرتها في عقد اجتماع لرؤساء وكالات الفضاء في دول المجموعة إلى تعزيز التعاون في قطاع الفضاء؛ وبلورة مسار جديد للتكامل في مسار اقتصاد الفضاء الذي يمثل أفقاً جديداً ومهماً في الاقتصاد العالمي، وتنظم المملكة هذا الاجتماع الذي ينعقد افتراضياً عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020م بمشاركة رؤساء وكالات الفضاء في المجموعة، ومكتب شؤون الفضاء في الأمم المتحدة (UNOOSA)، بالإضافة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة (OECD) وعدد من المنظمات و الشركات الاستشارية و الكيانات الاقتصادية والخبراء في مجالات الفضاء.

ومن المتوقع أن يصدر عن "اجتماع قادة اقتصاد الفضاء 20" الأول بيان ختامي مشتمل على عدد من التوصيات المهمة لوكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين، بما يتماشى مع أهداف خطة "الفضاء 2030" الصادرة من الأمم المتحدة، والاتفاقات الدولية ذات العلاقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابونواف
ههههههههه
ابو نواف
اكيد اتحادي ما الومك
ابو نواف
اكيد اتحادي ما الومك
نجاة محمد
مادري اظن انها كذبة عشان يتعاطف معة الناخبين ويروج للعقار الامريكي انه شفاة
الداهيه
ما احلى الدقسن.. ما احلى بيوت الطين.. نفس طيبه وحياة بسيطه..

أخر الأخبار

المملكة تجمع قادة اقتصاد الفضاء 20 على هامش رئاستها لمجموعة العشرين
المملكة تجمع قادة اقتصاد الفضاء 20 على هامش رئاستها لمجموعة العشرين
Time منذ دقيقتين Views 1072
فشل النصر في التأهل يثير الغضب.. والجمهور: «يمتلكون كل شيء للفوز بالبطولة»
فشل النصر في التأهل يثير الغضب.. والجمهور: «يمتلكون كل شيء للفوز بالبطولة»
Time منذ 5 دقائق Views 1312
ماجد الخليفي: إيقاف لاعب بيرسبوليس 6 أشهر قرار قاسي(فيديو)
ماجد الخليفي: إيقاف لاعب بيرسبوليس 6 أشهر قرار قاسي(فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1337
بالصور .. وصول الطائرة التاسعة لطيران ناس من طراز إيرباص A320neo
بالصور .. وصول الطائرة التاسعة لطيران ناس من طراز إيرباص A320neo
Time منذ 13 دقيقة Views 1294
تغيير جديد في شكل غادة عبدالرازق يصدم الجمهور
تغيير جديد في شكل غادة عبدالرازق يصدم الجمهور
Time منذ 29 دقيقة Views 1662
وزير الرياضة لـ لاعبي النصر: خيرها في غيرها
وزير الرياضة لـ لاعبي النصر: خيرها في غيرها
Time منذ 34 دقيقة Views 1574
الصحة العالمية تطالب تركيا بالمزيد من البيانات حول كورونا بعد التلاعب في أرقام الإصابات
الصحة العالمية تطالب تركيا بالمزيد من البيانات حول كورونا بعد التلاعب في أرقام الإصابات
Time منذ 38 دقيقة Views 1421
ضبط سيدة تقيم حفلات جنسية لتبادل الزوجات
ضبط سيدة تقيم حفلات جنسية لتبادل الزوجات
Time منذ 44 دقيقة Views 1380
صورة قديمة للرياض 1400 هـ
صورة قديمة للرياض 1400 هـ
Time منذ 52 دقيقة Views 693
فرحة فتاة بعد قبولها في الوظيفة
فرحة فتاة بعد قبولها في الوظيفة
Time منذ 53 دقيقة Views 567