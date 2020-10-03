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فشل النصر في التأهل يثير الغضب.. والجمهور: «يمتلكون كل شيء للفوز بالبطولة»

Time منذ 5 دقائق
Views 1312
فشل النصر في التأهل يثير الغضب.. والجمهور: «يمتلكون كل شيء للفوز بالبطولة»

نواف السالم (صدى):
أثارت هزيمة فريق النصر أمام نظيره برسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح "3_5" بعد التعادل الإيجابي "1_1" في الوقتين الأصلي والإضافي، مساء اليوم السبت، غضب الجماهير.

وخيّب "النصر" آمال جمهوره أمام الفريق الإيراني، وعلى إثر ذلك دشن النشطاء هاشتاق عبر تويتر بعنوان النصر برسبوليس، عبروا خلاله عن استيائهم من مستوى بعض لاعبي النصر خلال المباراة، مشيرين إلى ضرورة ترتيب الفريق صفوفه.

وعلق إحدى المغردين على الهاشتاق قاذلا: "الحمدلله النصر كان أفضل بس الله ما كتبها لنا كسبنا من البطولة خالد الغنام لاعب مستقبل بينما غاب عن المباراة ' حمدالله و الخيبري (مارتينيز ) فهذا ليس مستواهم، خسرنا بطولة وتبقى لنا المستقبل.

وأضاف آخر:" خيرها بغيرها...بس نصيحة شخص غير خبير رتبوا صفوفكم الفريق لايوجد عنده إنهاء هجمة وغير مرتب، كيف فاز على اللي قبله ماأدري."٠

‏وتابع المغرد ‏‎سعود: "هاردلك لممثل الوطن النصر، كنا نتمنى الكأس سعودي للمرة الثانية على التوالي بعد الهلال ولكن العوض في البطولات المقبلة"٠

وقال مغرد آخر:" ليست البطولة الأخيرة أمامنا مشوار طويل بلاعبين ممتازين ويجب تعديل الأخطاء، حظ اوفر لكل نصراوي والجاي أفضل".

‏وأضاف المغرد حسن الشريف :" برأيي أن النصر لاينقصه شيء عناصر ومدرب ودعم هو الأقوى في تاريخه ورغم ذلك يفشل في الوصول للنهائي وتحقيق اللقب، هذه الظروف لن تتكرر وهاردلك لكل نصراوي ".

‏‎عبدالعزيز الدبلحي:" كنا نتمنى لممثل المملكة تحقيق انجاز وطني جديد ولكن الحمد لله على كل حال. فريق مثل ‎النصر وإن حقق بعض الانجازات الا أنه قد يخذلك في الأوقات الحرجة وهذا ما حصل اليوم "٠

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أحدث التعليقات

ابونواف
ههههههههه
ابو نواف
اكيد اتحادي ما الومك
ابو نواف
اكيد اتحادي ما الومك
نجاة محمد
مادري اظن انها كذبة عشان يتعاطف معة الناخبين ويروج للعقار الامريكي انه شفاة
الداهيه
ما احلى الدقسن.. ما احلى بيوت الطين.. نفس طيبه وحياة بسيطه..

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