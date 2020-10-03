ماجد الخليفي: إيقاف لاعب بيرسبوليس 6 أشهر قرار قاسي(فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
علق ماجد الخليفي محلل رياضي على عقوبة الاتحاد الاسيوي بإيقاف لاعب بيرسبوليس عيسى آل كثير.
وقال الخليفي : إنه يرفض أي إساءة من اللاعبين ولكن قرار إيقاف لاعب بيرسبوليس قرار قاسي جدا.
وأضاف : لم تعتبر هذه الحركة إساءة حيث أنه كان يحتفل بهذه الطريقة وتم اتخاذ القرار بعد اجتماع دون استدعاء اللاعب والتحقيق معه والاستماع له.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن إيقاف عيسى آل كثير لاعب برسبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب تصرف يحتوي على تمييز خلال مباراة باختاكور الأوزبكي.