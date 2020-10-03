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صورة قديمة للرياض 1400 هـ
منذ 52 دقيقة
688
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أحدث التعليقات
ابونواف
ههههههههه
ابو نواف
اكيد اتحادي ما الومك
ابو نواف
اكيد اتحادي ما الومك
نجاة محمد
مادري اظن انها كذبة عشان يتعاطف معة الناخبين ويروج للعقار الامريكي انه شفاة
الداهيه
ما احلى الدقسن.. ما احلى بيوت الطين.. نفس طيبه وحياة بسيطه..
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