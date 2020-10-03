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تضارب الأنباء حول صحة ترامب والأخير يغرد: أنا بخير وأشكر الطاقم الطبي

Time منذ ساعة
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تضارب الأنباء حول صحة ترامب والأخير يغرد: أنا بخير وأشكر الطاقم الطبي

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تضارب الأنباء بشأن حالة ترامب الصحية، حيث ذكر البيت الأبيض أن حالته مستقرة، فيما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مصدر مطلع على الحالة الصحية لترامب، بأن الوضع الصحي له مقلق.

وأكد ترامب أنه يشعر بأنه بخير، مقدماً الشكر إلى الطاقم الطبي الذي يعالجه بمركز والتر ريد الطبي العسكري.

ونوه الرئيس، في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، بالتقدم الهائل الذي أحرزته بلاده في مواجهة الفيروس خلال الستة أشهر الماضية.

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أحدث التعليقات

ابونواف
ههههههههه
ابو نواف
اكيد اتحادي ما الومك
ابو نواف
اكيد اتحادي ما الومك
نجاة محمد
مادري اظن انها كذبة عشان يتعاطف معة الناخبين ويروج للعقار الامريكي انه شفاة
الداهيه
ما احلى الدقسن.. ما احلى بيوت الطين.. نفس طيبه وحياة بسيطه..

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