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شاهد.. عارض صحي يُمكن معلمة بالقصيم من حصد 59 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

Time منذ 9 دقائق
Views 1293
شاهد.. عارض صحي يُمكن معلمة بالقصيم من حصد 59 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

عادل الحربي (صدى):
تحدثت معلمة رياضيات من القصيم عن تفاصيل حصدها أكثر من 50 مليون مشاهدة لشروحاتها على " اليوتيوب ".

وقالت المعلمة التي تدعى منال التويجري خلال حوارها عبر قناة الإخبارية:" قبل ٥ سنوات أصابني عارض صحي تسبب في انقطاعي عن المدرسة وتخوفت  من تراكم الدروس على طالباتي ولذا فكرت في التواصل معهن عبر سناب شات ".

وأضافت التويجري:" متابعيني من الطلاب وأولياء الأمور بعد فترة طالبوني باستمرار شرحي للدروس ولذلك فتحت قناة يوتيوب "،  موضحة أن أصعب المسائل التي تواجه الطلبة في الرياضيات هي  المعادلات وقاعدة الإشارات والهندسة.

وأبانت أن عدد المشاهدات بقناتها على يوتيوب بلغت ٥٩ مليون مشاهدة و٢٣٠ فيديو، لافتة إلى أن أغلبية المتابعين من المملكة والخليج ومصر.

ووجهت التويجري رسالة للمعلمين، قائلة:" أخلصوا في أداء المهمة وتوصيل المعلومة بشكل صحيح وكامل "، بينما دعت الطلاب باحترام المعلم والمثابرة والاستعداد للدرس قبل الشرح.

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أحدث التعليقات

الداهيه
صدقت.... حتى ان هالبرامج تباع على مخابرات الدول بشكل سري مقابل ملايين واحيانا عشرات الملايين من الدولارات..
عبدالعزيز سالم
للاسف منطقك غريب اين الوطنيه عندك
ابو وليد
عندما استبعد زعيم آسيا لم يبقى الا المترديه والنطيحه وفازت المترديه وخرجت النطيحه تبحث عن خرقه اخرى
abdul
انتقال الخيرات الي اراضي المسلمين في المملكة وقطر ومصر واثيوبيا والسودان يسمَّي بلغة الغربيين " التغير المناخي" . نعم تفُو عليكم ايها الحقودين. الله يبدل بلداننا الي اراض خضراء لو احسنّا جمع الرحمة والمياه في السدود . قال ايه ؟ " إحترار العالمي" احترّت امعائكم من الغيرة علي نزول رحمت ربِّي بكثرة في المَواطن الاسلامية قاطبة من طنجة الي جاكارتا. نعم المطر قد يحبسه الله في بعض المناطق ولكن يعوضها في مناطق اخري او يرسلها علي شكل سيول وفيضانات لتمتلئ الوديان والانهار التي جفّت من سنين. فقط علينا حسن جمعها وتصريفها حسب الحوجة. والماء المخزون في وقت الامطار ينفع للسنوات العجاف والجفاف كما يقولون . والمنظر / السيل الجميل اعلاه من مدينة حبيبنا المصطفي عليه الصلاة والسلام لخير دليل علي رحمت الله لا تنقطع، فقط تدور من منطقة الي اخري.
الداهيه
حجم الخيل عادي... بس يظهر كبير... لان الي جنبه فصعه طوله ١٣٠ سم مكعب

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