شاهد.. عارض صحي يُمكن معلمة بالقصيم من حصد 59 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

عادل الحربي (صدى):
تحدثت معلمة رياضيات من القصيم عن تفاصيل حصدها أكثر من 50 مليون مشاهدة لشروحاتها على " اليوتيوب ".
وقالت المعلمة التي تدعى منال التويجري خلال حوارها عبر قناة الإخبارية:" قبل ٥ سنوات أصابني عارض صحي تسبب في انقطاعي عن المدرسة وتخوفت من تراكم الدروس على طالباتي ولذا فكرت في التواصل معهن عبر سناب شات ".
وأضافت التويجري:" متابعيني من الطلاب وأولياء الأمور بعد فترة طالبوني باستمرار شرحي للدروس ولذلك فتحت قناة يوتيوب "، موضحة أن أصعب المسائل التي تواجه الطلبة في الرياضيات هي المعادلات وقاعدة الإشارات والهندسة.
وأبانت أن عدد المشاهدات بقناتها على يوتيوب بلغت ٥٩ مليون مشاهدة و٢٣٠ فيديو، لافتة إلى أن أغلبية المتابعين من المملكة والخليج ومصر.
ووجهت التويجري رسالة للمعلمين، قائلة:" أخلصوا في أداء المهمة وتوصيل المعلومة بشكل صحيح وكامل "، بينما دعت الطلاب باحترام المعلم والمثابرة والاستعداد للدرس قبل الشرح.