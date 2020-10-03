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معهد مسك للفنون يطلق أول معرض تحتضنه صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية

Time منذ 49 دقيقة
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معهد مسك للفنون يطلق أول معرض تحتضنه صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية

الرياض (صدى):
يطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" معرضاً فنياً يستعرض فنون التصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي تحت عنوان "وسم"، وسيفتح المعرض أبوابه في الـ٤ من أكتوبر ٢٠٢٠ وحتى الـ28 من يناير 2021 بتنسيق القيم الفني لطيفة بنت عبدالرحمن آلخليفة، يعرض معرض "وسم" أعمال 17 فنان من السعودية والخليج.

وقد أشرفت لطيفة بنت عبدالرحمن آل خليفة بصفتها القيّم الفني على المعرض الذي يستعرض أعمالاً فنية ل١٧ فناناً من السعودية والخليج، يقام المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية "مساحة"، التي تأسست عام ١٩٨٥بعد أن قام المعهد بإعادة ترميمها وافتتاحها في عام ٢٠١٩.

 

تقول ريم السلطان، الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون: "أن معرض "وسم" يعيد تقديم جوانب من الهوية من خلال عرض أعمال تسعى إلى طرح صورة جديدة ونسق يفسرها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة."

 

وتضيف لطيفة بنت عبدالرحمن آل خليفة، القيّم الفني القائم على المعرض: " ما يميز هذا المعرض هو أن بإمكان الزوار رؤية انعكاسات لأنفسهم في هذه الأعمال الفنية. يقدم الفنانون وبطريقة بارعة زاوية النظر الخاصة بهم، وهي رؤية تقدم دراسة للهوية الخليجية وتنظر عن قرب لما يكون عليه عرب المنطقة."

 

بالإضافة إلى المعرض، وكجزء من دور معهد مسك للفنون لدعم الإبداع والفنانين في المنطقة من خلال خلق منصات للفنانين، فقد قام المعهد بفتح باب المشاركة للفنانين الهواة، وحصل المعهد على ١٤٠ مشاركة، قامت لجنة مكونة من ٣ أشخاص بتقييم هذه الأعمال واختيار ١٩ عملاً مميزاً ستكون معروضة في منطقة مخصصة من معرض "وسم".

 

وتماشياً مع الاطلاق الفعلي للمعرض يتيح المعهد للجميع فرصة الاستمتاع بالأعمال الفنية وذلك من خلال تقديم تجربة رقمية متكاملة للمعرض بتقنية الـ3D، حيث سيتمكن المهتمين بالفنون من داخل وخارج المملكة من خوض تجربة "وسم" بكامل تفاصيلها.

 

 

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أحدث التعليقات

الداهيه
صدقت.... حتى ان هالبرامج تباع على مخابرات الدول بشكل سري مقابل ملايين واحيانا عشرات الملايين من الدولارات..
عبدالعزيز سالم
للاسف منطقك غريب اين الوطنيه عندك
ابو وليد
عندما استبعد زعيم آسيا لم يبقى الا المترديه والنطيحه وفازت المترديه وخرجت النطيحه تبحث عن خرقه اخرى
abdul
انتقال الخيرات الي اراضي المسلمين في المملكة وقطر ومصر واثيوبيا والسودان يسمَّي بلغة الغربيين " التغير المناخي" . نعم تفُو عليكم ايها الحقودين. الله يبدل بلداننا الي اراض خضراء لو احسنّا جمع الرحمة والمياه في السدود . قال ايه ؟ " إحترار العالمي" احترّت امعائكم من الغيرة علي نزول رحمت ربِّي بكثرة في المَواطن الاسلامية قاطبة من طنجة الي جاكارتا. نعم المطر قد يحبسه الله في بعض المناطق ولكن يعوضها في مناطق اخري او يرسلها علي شكل سيول وفيضانات لتمتلئ الوديان والانهار التي جفّت من سنين. فقط علينا حسن جمعها وتصريفها حسب الحوجة. والماء المخزون في وقت الامطار ينفع للسنوات العجاف والجفاف كما يقولون . والمنظر / السيل الجميل اعلاه من مدينة حبيبنا المصطفي عليه الصلاة والسلام لخير دليل علي رحمت الله لا تنقطع، فقط تدور من منطقة الي اخري.
الداهيه
حجم الخيل عادي... بس يظهر كبير... لان الي جنبه فصعه طوله ١٣٠ سم مكعب

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