بالفيديو.. سيول قوية تداهم غرب المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يرصد سيول قوية تضرب غرب المدينة المنورة.
وأظهر المقطع المتداولة لحظة مداهمة السيول لشوارع غرب المسيجيد غرب المدينة المنورة، والتي استمرت بشكل مطول ، وتسببت في إغلاق بعض الشوارع و بتعطل حركة سير المركبات و المواطنين ، خوفاً من السيول الجارفة ونظراً لقوة المياه الجارية.
وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – بدر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.