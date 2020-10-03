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بالفيديو.. سيول قوية تداهم غرب المدينة المنورة

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. سيول قوية تداهم غرب المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يرصد سيول قوية تضرب غرب المدينة المنورة.

وأظهر المقطع المتداولة لحظة مداهمة السيول لشوارع غرب المسيجيد غرب المدينة المنورة، والتي استمرت بشكل مطول ، وتسببت في إغلاق بعض الشوارع و بتعطل حركة سير المركبات و المواطنين ، خوفاً من السيول الجارفة ونظراً لقوة المياه الجارية.

وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – بدر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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أحدث التعليقات

الداهيه
صدقت.... حتى ان هالبرامج تباع على مخابرات الدول بشكل سري مقابل ملايين واحيانا عشرات الملايين من الدولارات..
عبدالعزيز سالم
للاسف منطقك غريب اين الوطنيه عندك
ابو وليد
عندما استبعد زعيم آسيا لم يبقى الا المترديه والنطيحه وفازت المترديه وخرجت النطيحه تبحث عن خرقه اخرى
abdul
انتقال الخيرات الي اراضي المسلمين في المملكة وقطر ومصر واثيوبيا والسودان يسمَّي بلغة الغربيين " التغير المناخي" . نعم تفُو عليكم ايها الحقودين. الله يبدل بلداننا الي اراض خضراء لو احسنّا جمع الرحمة والمياه في السدود . قال ايه ؟ " إحترار العالمي" احترّت امعائكم من الغيرة علي نزول رحمت ربِّي بكثرة في المَواطن الاسلامية قاطبة من طنجة الي جاكارتا. نعم المطر قد يحبسه الله في بعض المناطق ولكن يعوضها في مناطق اخري او يرسلها علي شكل سيول وفيضانات لتمتلئ الوديان والانهار التي جفّت من سنين. فقط علينا حسن جمعها وتصريفها حسب الحوجة. والماء المخزون في وقت الامطار ينفع للسنوات العجاف والجفاف كما يقولون . والمنظر / السيل الجميل اعلاه من مدينة حبيبنا المصطفي عليه الصلاة والسلام لخير دليل علي رحمت الله لا تنقطع، فقط تدور من منطقة الي اخري.
الداهيه
حجم الخيل عادي... بس يظهر كبير... لان الي جنبه فصعه طوله ١٣٠ سم مكعب

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