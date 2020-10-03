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شاهد.. مصر تكتشف مقابر مغلقة منذ 2500 عاما: «كأنها محنطة بالأمس»

Time منذ ساعة
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شاهد.. مصر تكتشف مقابر مغلقة منذ 2500 عاما: «كأنها محنطة بالأمس»

وكالات (صدى):
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن اكتشاف مجموعة كبيرة من التوابيت بحالة جيدة ومحفوظة بشكل جيد في مقبرة رئيسية بالقرب من القاهرة في سقارة يعود تاريخها إلى 2500 عام.

و قال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني خلال مؤتمر صحفى ، إن علماء الآثار المصريين عثروا على 59 تابوتا في مقبرة بمنطقة سقارة بالقرب من هرم الملك زوسر الشهير.

وأضاف العناني :"شاهدت فتح أحد التوابيت … تبدو المومياء وكأنها محنطة بالأمس".

وأوضح أن التوابيت المكتشفة بحالة جيدة للغاية ومحتفظة بألوانها الأصلية.

وذكر أنها تخص مجموعة من الكهنة وكبار المسؤولين لمصر القديمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المجموعة ستعرض في المتحف المصري الكبير ، الذي يجري إنشاؤه بجوار أهرامات الجيزة ، إلى جانب ثلاثة توابيت خشبية أخرى عمرها 3500 عام تم اكتشافها من مقبرة العساسيف بمدينة الأقصر بجنوبى مصر .

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أحدث التعليقات

الداهيه
صدقت.... حتى ان هالبرامج تباع على مخابرات الدول بشكل سري مقابل ملايين واحيانا عشرات الملايين من الدولارات..
عبدالعزيز سالم
للاسف منطقك غريب اين الوطنيه عندك
ابو وليد
عندما استبعد زعيم آسيا لم يبقى الا المترديه والنطيحه وفازت المترديه وخرجت النطيحه تبحث عن خرقه اخرى
abdul
انتقال الخيرات الي اراضي المسلمين في المملكة وقطر ومصر واثيوبيا والسودان يسمَّي بلغة الغربيين " التغير المناخي" . نعم تفُو عليكم ايها الحقودين. الله يبدل بلداننا الي اراض خضراء لو احسنّا جمع الرحمة والمياه في السدود . قال ايه ؟ " إحترار العالمي" احترّت امعائكم من الغيرة علي نزول رحمت ربِّي بكثرة في المَواطن الاسلامية قاطبة من طنجة الي جاكارتا. نعم المطر قد يحبسه الله في بعض المناطق ولكن يعوضها في مناطق اخري او يرسلها علي شكل سيول وفيضانات لتمتلئ الوديان والانهار التي جفّت من سنين. فقط علينا حسن جمعها وتصريفها حسب الحوجة. والماء المخزون في وقت الامطار ينفع للسنوات العجاف والجفاف كما يقولون . والمنظر / السيل الجميل اعلاه من مدينة حبيبنا المصطفي عليه الصلاة والسلام لخير دليل علي رحمت الله لا تنقطع، فقط تدور من منطقة الي اخري.
الداهيه
حجم الخيل عادي... بس يظهر كبير... لان الي جنبه فصعه طوله ١٣٠ سم مكعب

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