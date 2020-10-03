شاهد.. مصر تكتشف مقابر مغلقة منذ 2500 عاما: «كأنها محنطة بالأمس»

وكالات (صدى):
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن اكتشاف مجموعة كبيرة من التوابيت بحالة جيدة ومحفوظة بشكل جيد في مقبرة رئيسية بالقرب من القاهرة في سقارة يعود تاريخها إلى 2500 عام.
و قال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني خلال مؤتمر صحفى ، إن علماء الآثار المصريين عثروا على 59 تابوتا في مقبرة بمنطقة سقارة بالقرب من هرم الملك زوسر الشهير.
وأضاف العناني :"شاهدت فتح أحد التوابيت … تبدو المومياء وكأنها محنطة بالأمس".
وأوضح أن التوابيت المكتشفة بحالة جيدة للغاية ومحتفظة بألوانها الأصلية.
وذكر أنها تخص مجموعة من الكهنة وكبار المسؤولين لمصر القديمة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المجموعة ستعرض في المتحف المصري الكبير ، الذي يجري إنشاؤه بجوار أهرامات الجيزة ، إلى جانب ثلاثة توابيت خشبية أخرى عمرها 3500 عام تم اكتشافها من مقبرة العساسيف بمدينة الأقصر بجنوبى مصر .