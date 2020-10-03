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بالفيديو .. أبرز الاستعدادات المتخذة في الحرم المكي لاستقبال المعتمرين

Time منذ 3 دقائق
Views 1096
بالفيديو .. أبرز الاستعدادات المتخذة في الحرم المكي لاستقبال المعتمرين

مكة المكرمة (صدى):
يستقبل الحرم المكي بدء من يوم غد، الأحد، أول وفود من المعتمرين، وسط اجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين.

وتضمنت الاستعدادات التى اتُخذت في الحرم المكي، وفقا لتقرير عرضه برنامج mbc في أسبوع المذاع على قناة MBC،عمليات التعقيم، بجانب تحديد 5 مواقع لاستقبال المعتمرين، 3 منها في المنطقة المركزية بالمسجد الحرام، و2 منها خارج المنطقة المركزية.

ومن المقرر أن تتضمن الحافلة الواحدة 20 معتمراً لضمان التباعد الاجتماعي، بجانب وجود القائد الصحي الذى سيرافق المعتمرين، وتحديد مسارات معينة للطواف، وغيرها من الإجراءات التنظيمية للعمرة.

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أحدث التعليقات

QLQ
... تسحيب فخم
QLQ
... الاهم الواي فاي شغال الصورة الاولى اسلاك الشاشة مشوهة المنظر
QLQ
... الاهم الواي فاي شغال الصورة الاولى اسلاك الشاشة مشوهة المنظر
لا يهمونك انا مجنونك
لا يفعلها الا هلال المجد ولا احد سيستطيع الا حين تكون الكرة مربعة
ابوريتا
فري نايس

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