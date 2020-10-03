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ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الحرس الوطني بالكويت

Time منذ 57 دقيقة
Views 1685
ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الحرس الوطني بالكويت

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت، أعرب فيه عن خالص عزاءه ومواساته في الفقيد أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.

ودعا سمو ولي العهد الله سبحانه أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته.

وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن لايريهما أي مكروه.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يفعلها الا هلال المجد ولا احد سيستطيع الا حين تكون الكرة مربعة
ابوريتا
فري نايس
نادي وضيع
الاهلي نادي وضيع والسومه مجرد شبيح وصدقوه انه يحبهم
ماعزف
ان راح فاهذا نادي مبتذل
اهلاوي
وش دخل الاعب في الازمات اااداريه مادام الراتب ماشي لاكن الاعب يريد عُذر للخروج من النادي والذهاب لنادي اخرفقط.

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