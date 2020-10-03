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ترامب يصطحب معه "كرة القدم النووية" خلال علاجه من كورونا (فيديو)

Time منذ 53 دقيقة
Views 1801
ترامب يصطحب معه "كرة القدم النووية" خلال علاجه من كورونا (فيديو)

واشنطن (صدى):
كشف تقرير صحفي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اصطحب معه إلى مستشفى "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، الحقيبة الأخطر في العالم.

وذكر التقرير أن مساعدي ترامب نقلوا الحقيبة، التي تعرف باسم "كرة القدم النووية"، للمروحية التي أقلت الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض إلى مستشفى "والتر ريد".

ورافق الحقيبة النووية كل رؤساء الولايات المتحدة في حال مغادرتهم للبيت الأبيض منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، بعد أن شعر جون كينيدي بتهديد الدولة الكاريبية الصغيرة.

وأضاف التقرير أن حاملي الحقيبة مسلحون بمسدسات من نوع "بيريتا"، ولديهم أوامر بإطلاق النار على أي شخص يحاول أخذها.

وتبين من المعلومات الأولية وجود هوائي صغير مدمج فيها يدل على احتوائها لهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يفعلها الا هلال المجد ولا احد سيستطيع الا حين تكون الكرة مربعة
ابوريتا
فري نايس
نادي وضيع
الاهلي نادي وضيع والسومه مجرد شبيح وصدقوه انه يحبهم
ماعزف
ان راح فاهذا نادي مبتذل
اهلاوي
وش دخل الاعب في الازمات اااداريه مادام الراتب ماشي لاكن الاعب يريد عُذر للخروج من النادي والذهاب لنادي اخرفقط.

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