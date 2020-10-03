استياء بين طالبات كلية النعيرية بسبب الاختبارات ويطالبن أن تكون عن بُعد

نايف السالم (صدى):
أبدى عدد من طالبات كلية عنيزة ، استياءهم من قرار الكلية بإلزامهم أداء الاختبارات بداخلها فقط، مؤكدين أن هذا القرار لا يوجد منه أي فائدة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأكدت الطالبات أن الكلية مساحتها صغيرة وتستقبل الطلاب من مدن عديدة، مما يتسبب في تكدس بين الطالبات وبعضهن، لافتين إلى أن الكلية ألغت مواصلات النقل، مما يحمل عبد شديد عليهم في دفع تكلفة الوسيلة التي تنقلهن إلى الكلية.
ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسم تحت عنوان " كلية نعيرية" يطالبون خلاله الجهات المختصة بالنظر في شكوى الطالبات وتغيير قرار أداء الاختبار داخل الكلية.
وقالت مغردة عبر الوسم : "سبب رفع الهاشتاق يرجع لصغر مساحة الكلية غير أن الجامعه أوقفت وسائل النقل و تركت الأمر على مسؤولية طالباتها هذا ليس تصرف واعي نهائيا مع كامل إحترامي".
وأضافت أخرى: "الكلية تضم عدد كبير من الطالبات و من مناطق مختلفة منها الدمام القطيف رأس تنورة الجبيل الصناعية و البلد و القرى التي حول النعيرية مليجة و غيرها.."
وتابعت مغردة :" قد يكون صعباََ على أغلب الطالبات اللواتي من النعيرية الحضور للاختبار لأن الجامعة ألغت مواصلات النقل، أما بخصوص طالبات خارج النعيرية تكلفة النقل أصبحت كبيرة و الكثير ليس لديهم الامكانيات أن يتم تغيير القرار هو أفضل حل".
وقالت مغردة أخرى عبر الوسم: " أين الحكماء في كلية النعيرية هل هذا حل سليم بأن تجبروا الطالبات على الحضور للكلية للإختبارات فيظل الأوضاع الراهنه وجائحة كورونا وأن الكلية تضم طالبات من مختلف المناطق هل الإختبارات أهم من صحة طالباتكن وعوائلهن ربما تكون هنالك مخالطة أو مصابة بدون علمها ".