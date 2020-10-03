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بث مباشر .. النصر vs بيروزي الايراني - نصف نهائي دوري أبطال آسيا

Time منذ ساعة
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بث مباشر .. النصر vs بيروزي الايراني - نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الاحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة النصر ضد بيروزي الايراني في نصف نهائي دوري ابطال آسيا 2020 م.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يفعلها الا هلال المجد ولا احد سيستطيع الا حين تكون الكرة مربعة
ابوريتا
فري نايس
نادي وضيع
الاهلي نادي وضيع والسومه مجرد شبيح وصدقوه انه يحبهم
ماعزف
ان راح فاهذا نادي مبتذل
اهلاوي
وش دخل الاعب في الازمات اااداريه مادام الراتب ماشي لاكن الاعب يريد عُذر للخروج من النادي والذهاب لنادي اخرفقط.

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