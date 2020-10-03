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شاهد.. لقطة للتاريخ من نهائي «الأندية الأسيوية»:الهلال يقلب المبارة لتمارين

Time منذ ساعة
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شاهد.. لقطة للتاريخ من نهائي «الأندية الأسيوية»:الهلال يقلب المبارة لتمارين

نواف السالم (صدى):
يتمتع فريق نادي الهلال بمهارات عالية جعلته يستحق لقب بطل آسيا عن جدارة، وعلى الرغم من الظروف القهرية التي أطاحت به من البطولة هذا العام؛إلا أن الجماهير لا تتوقف عن مشاركة اللقطات التاريخية للبطل الأسيوي.

وجمع فيديو لقطات تاريخية من مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني في نهائي بطولة الأندية الأسيوية؛ عام 2019 في استاد سايتاما.

ووثقت اللقطات لاعبي الهلال و هم ينتاقلون الكرة بينهما لأوقات طويلة دون أن يقطعها الفريق المنافس وكانها تمرين للفريق.

وانتهيت المبارة حينها لصالح الهلال بهدفين دون مقابل؛ حيث سيطر البطل الأسيوي على المباراة.

يذكر أنه الاتحاد الاسيوي أطا ح بالبطل من المسابقة بعد إصابة لاعبي الهلال بفيروس كورونا في الدوحة التي شهدت إقامة المباريات حيث خاض الفريق دور المجموعات إلى أن ضمن التأهل لدور الـ 16 إلا أن الاتحاد اعتبره منسحبًا من البطولة في المباراة الأخيرة من الدور لتواجد 11 لاعبًا في قائمته.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يفعلها الا هلال المجد ولا احد سيستطيع الا حين تكون الكرة مربعة
ابوريتا
فري نايس
نادي وضيع
الاهلي نادي وضيع والسومه مجرد شبيح وصدقوه انه يحبهم
ماعزف
ان راح فاهذا نادي مبتذل
اهلاوي
وش دخل الاعب في الازمات اااداريه مادام الراتب ماشي لاكن الاعب يريد عُذر للخروج من النادي والذهاب لنادي اخرفقط.

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