الزكاة والدخل توضح آلية دفع ضريبة التصرفات العقارية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية.
وأشارت الزكاة والدخل:" إذا أرادت شركة تطوير عقاري بيع عقار لأحد الأشخاص بقيمة 1,500,000 ريال, يجب على شركة التطوير العقاري سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة بقيمة 75 ألف ريال قبل إفراغ العقار للشخص لدى وزارة العدل.
وأبانت الزكاة والدخل:" إذا أراد الشخص بيع نفس العقار لاحقا بقيمة 1,700,000 ريال إلى أحد الأشخاص، يجب عليه سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على العقار بقيمة 85 ألف ريال إلى الهيئة قبل إتمام عملية إفراغه لدى وزارة العدل ".