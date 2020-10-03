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الزكاة والدخل توضح آلية دفع ضريبة التصرفات العقارية

Time منذ 9 دقائق
Views 1171
الزكاة والدخل توضح آلية دفع ضريبة التصرفات العقارية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية.

وأشارت الزكاة والدخل:" إذا أرادت شركة تطوير عقاري بيع عقار لأحد الأشخاص بقيمة 1,500,000 ريال, يجب على شركة التطوير العقاري سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة بقيمة 75 ألف ريال قبل إفراغ العقار للشخص لدى وزارة العدل.

وأبانت الزكاة والدخل:" إذا أراد الشخص بيع نفس العقار لاحقا بقيمة 1,700,000 ريال إلى أحد الأشخاص، يجب عليه سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على العقار بقيمة 85 ألف ريال إلى الهيئة قبل إتمام عملية إفراغه لدى وزارة العدل ".

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أحدث التعليقات

فهد
اعتقد انك من بضاعة شبك سلوى
فهد
النيابه في اجازه او خارج التغطيه
abdul
الطّقّاعين*
ماجد زعيقي طاقيه كذاب اشر للاسف ذا صحفي في صدى !!
abdul
نفاق في اعلي درجاته. ارغام الشعب شراء بضاعة حثالة من آل زعبوط وسياحة ديار القّاعين ومنعهم من اجود البضاعات التركية التي غزت اوروبا وامركا لا يدل علي تحضر من يدعوا لذالك، لأنه يضر بمصلحة المواطن وحقه من اختيار البضاعة الجيدة بسعر تنافسي، وكذالك عندما يختار العلاج وخاصة الاسنان في تركيا.

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