حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الأحد، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.
كما توقعت تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية على منطقتي حائل والجوف، بينما ستكون الرياح السطحية من شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، في حين تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.