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عدنان جستنيه: لماذا لم يعاقب اللاعب الإيراني في السابق؟

Time منذ ساعة
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عدنان جستنيه: لماذا لم يعاقب اللاعب الإيراني في السابق؟

ماجد محمد (صدى):
طرح الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، اليوم السبت، تساؤلًا عن سبب عدم فرض عقوبات سابقة ضد اللاعب الإيراني عيسى آل كثير لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني، الذي كان دائمًا ما يرتكب تصرفات عنصرية ضد اللاعبين.

وقال عدنان جستنيه: " ‏حسب الردود المرسلة الواضح ان حركة اللاعب الايراني تكررت اكثر من مرة في مباريات سابقة، بمايطرح سؤال يبحث عن اجابة فورية ومقنعة تحترم النظام من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لماذ لم يعاقب اللاعب في السابق وطبق عليه النظام كما طبقه اليوم، أتمنى أن نجد الإجابة الشافية احتراماً للنظام ".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، قد قررت إيقاف عيسى آل كثير لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بحسب المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019)، وبحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري.

وفي السياق نفسه، قررت اللجنة، تغريم اللاعب مبلغ 10.000 دولار، بعدما تم اعتباره قام بعمل تصرف يحتوي على تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور يوم 30 سبتمبر 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.

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أحدث التعليقات

فهد
اعتقد انك من بضاعة شبك سلوى
فهد
النيابه في اجازه او خارج التغطيه
abdul
الطّقّاعين*
ماجد زعيقي طاقيه كذاب اشر للاسف ذا صحفي في صدى !!
abdul
نفاق في اعلي درجاته. ارغام الشعب شراء بضاعة حثالة من آل زعبوط وسياحة ديار القّاعين ومنعهم من اجود البضاعات التركية التي غزت اوروبا وامركا لا يدل علي تحضر من يدعوا لذالك، لأنه يضر بمصلحة المواطن وحقه من اختيار البضاعة الجيدة بسعر تنافسي، وكذالك عندما يختار العلاج وخاصة الاسنان في تركيا.

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