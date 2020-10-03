بالفيديو.. مواطن بالقصيم يحول منزله إلى مدرسة لتعليم أبنائه

بريدة (صدى):
أقدم مواطن بمنطقة القصيم، على تحويل منزله إلى مدرسة متكاملة من كافة احتياجاتها وفصولها ومنصاتها المتعدة لمتابعة الخطة المدرسية؛ لتصبح نموذجًا في التعليم عن بعد.
وأوضح المواطن، أنه كانت لديه الفكرة في السابق وكانت البداية بسيطة ومعرفتهم التقنية قليلة؛ ليصير هناك تقدمًا هذا العام لنقل المدرسة العمومية إلى مدرسة افتراضية داخل الأسرة.
وقال المواطن صاحب الفكرة: " أحببنا ألا ينقطع الابن عن المدرسة بسبب الجائحة، ولهذا السبب بدأنا رسم مفصل لتخرج المدرسة بهذا الشكل المتكامل"، لافتًا إلى أنه وجد تشجيعًا من أمير المنطقة ووزير التعليم ومدير عام إدارة التعليم ومدير مكتب التعليم جنوب بريدة.