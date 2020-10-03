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بالفيديو.. سحب على سيارة ومكافآت مالية ومزايا أخرى في مزاد نادي الصقور اليوم

Time منذ 11 دقيقة
Views 1230
بالفيديو.. سحب على سيارة ومكافآت مالية ومزايا أخرى في مزاد نادي الصقور اليوم

الرياض (صدى):
ينطلق اليوم السبت مزاد نادي الصقور المرتقب وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة المشاركين والقائمين على المزاد .

وحدد نادي الصقور الفترة المسائية لإقامة المزاد الأول والذي سيكون على أول وثاني صقر تم تسجيلهم وهما من نوع شاهين .

وكشف الصقار عبد المحسن القحطاني عن مزايا قدمها النادي للمشاركين ومنها السحب على سيارة ومكافآت مالية وتحمل تكاليف النقل والسكن تشجيعاً للهواه ، بجانب التنظيم الهائل للمزاد الذي يحظى بمتابعة عالمية، وفقاً لـ " الإخبارية " .

وأكد " القحطاني " على تميز نوع الصقور شاهين وشغف الهواه به ،حيث وصل سعره العام الماضي إلى 600 ألف ريال ، وسجل آخر 400 ألف ريال .

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
بطولة مرسومة لفريق واحد من بدايتها
وطني الحبيب
بطولة مرسومة لفريق واحد من بدايتها
حسين عبدالله الدوسري
عمر دياب،، في ابليس هو وحبه الأول
ابو سلطان
اي ندم يالحبيب لاعب منتهي على وشك الخرف يضحكون عليكم قال ندم قال والله انه مسخره هههههههههههههههه
ظافر الودعاني
اهم شي نفتك من ضياع الفرص السهلة. هذا عيبنا الوحيد. خطوة على الكاس ونقهر بعض الناس

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