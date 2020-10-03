بالفيديو.. سحب على سيارة ومكافآت مالية ومزايا أخرى في مزاد نادي الصقور اليوم

الرياض (صدى):
ينطلق اليوم السبت مزاد نادي الصقور المرتقب وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة المشاركين والقائمين على المزاد .
وحدد نادي الصقور الفترة المسائية لإقامة المزاد الأول والذي سيكون على أول وثاني صقر تم تسجيلهم وهما من نوع شاهين .
وكشف الصقار عبد المحسن القحطاني عن مزايا قدمها النادي للمشاركين ومنها السحب على سيارة ومكافآت مالية وتحمل تكاليف النقل والسكن تشجيعاً للهواه ، بجانب التنظيم الهائل للمزاد الذي يحظى بمتابعة عالمية، وفقاً لـ " الإخبارية " .
وأكد " القحطاني " على تميز نوع الصقور شاهين وشغف الهواه به ،حيث وصل سعره العام الماضي إلى 600 ألف ريال ، وسجل آخر 400 ألف ريال .