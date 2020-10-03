تشكيل لجنة للتحقيق في نشر بيانات المعلمات إلكترونياً

الرياض (صدى):
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في نشر بيانات بعض المعلمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاسبة المتسبب فيه.
وشددت الإدارة في بيان أصدرته أمس، على عدم نشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة، حيث رصدت تداول تلك البيانات، واتضح أنها ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد.
وأشارت إلى أن التوجيه في التحقيق تضمن منع تكرار ذلك مستقبلاً، مؤكدة على أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.