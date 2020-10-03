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تشكيل لجنة للتحقيق في نشر بيانات المعلمات إلكترونياً

Time منذ 25 دقيقة
Views 1397
تشكيل لجنة للتحقيق في نشر بيانات المعلمات إلكترونياً

الرياض (صدى):
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في نشر بيانات بعض المعلمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاسبة المتسبب فيه.

وشددت الإدارة في بيان أصدرته أمس، على عدم نشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة، حيث رصدت تداول تلك البيانات، واتضح أنها ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد.

وأشارت إلى أن التوجيه في التحقيق تضمن منع تكرار ذلك مستقبلاً، مؤكدة على أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
بطولة مرسومة لفريق واحد من بدايتها
وطني الحبيب
بطولة مرسومة لفريق واحد من بدايتها
حسين عبدالله الدوسري
عمر دياب،، في ابليس هو وحبه الأول
ابو سلطان
اي ندم يالحبيب لاعب منتهي على وشك الخرف يضحكون عليكم قال ندم قال والله انه مسخره هههههههههههههههه
ظافر الودعاني
اهم شي نفتك من ضياع الفرص السهلة. هذا عيبنا الوحيد. خطوة على الكاس ونقهر بعض الناس

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