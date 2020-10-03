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تفعيل خدمة الرد الآلي بـ8 لغات عالمية لخدمة المعتمرين وتشغيل الكبائن الخاصة بالتوعية

Time منذ 48 دقيقة
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تفعيل خدمة الرد الآلي بـ8 لغات عالمية لخدمة المعتمرين وتشغيل الكبائن الخاصة بالتوعية

مكة المكرمة (صدى):
وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم بتشغيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالعمرة والزيارة على مدار الساعة وبثماني لغات عالمية، وتكليف عدد من الدعاة والداعيات بالعمل بكبائن التوعية بالمنطقة المركزية ومساجد الحل ، تزامنا مع الأمر السامي الكريم بعودة العمرة تدريجياً بدء من يوم غد الأحد في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير ضيوف الرحمن بأحكام العمرة والزيارة وكل ما يحتاجون إليه من مسائل .

من جانبه، أوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن الحارثي أن الأمانة أنهت كافة الاستعدادات لإطلاق خدمة الرد الآلي وكبائن التوعية والتي تأتي ضمن الخِدْمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن عن بعد، في بيان صفة العمرة والزيارة من أقوال أهل العلم وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ، في كل ما يتعلق باستفسارات المعتمرين والزوار .

وبين الشيخ "محسن الحارثي" أن اللغات العالمية المعتمدة لخدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني هي: "العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والهندية، والأوردو، والهوسا، والإندونيسية، والبنغالية، والأمهرية"، والتي تعرض فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في كل مسائل الحج والعمرة والزيارة .

وأوضح الشيخ محسن الحارثي أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تسعى بكامل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وَفْق البروتوكولات الصحية لمنع فيروس كورونا تحقيقاً لرسالتها وَفْق تطلعات القيادة الرشيدة ، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتوفير وسائل الإجابة على الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة.

ولفت الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة إلى أن الدعاة سيقدمون التوجيهات الشرعية المباشرة عبر الكبائن المنتشرة في المنطقة المركزية ومساجد الحل " عائشة وجعرانة"، إلى جانب تقديم النصائح والارشادات بأهمية الأخذ بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا .

وأشار الشيخ محسن الحارثي في ختام - تصريحه - إلى أن خدمة الرد الآلي للاستفسارات والفتاوى أثبتت كفاءتها بالتسهيل على ضيوف الرحمن في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم بالأحكام الشرعية، سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة دينه وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
بطولة مرسومة لفريق واحد من بدايتها
وطني الحبيب
بطولة مرسومة لفريق واحد من بدايتها
حسين عبدالله الدوسري
عمر دياب،، في ابليس هو وحبه الأول
ابو سلطان
اي ندم يالحبيب لاعب منتهي على وشك الخرف يضحكون عليكم قال ندم قال والله انه مسخره هههههههههههههههه
ظافر الودعاني
اهم شي نفتك من ضياع الفرص السهلة. هذا عيبنا الوحيد. خطوة على الكاس ونقهر بعض الناس

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