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«التعليم» تكشف موعد التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية

Time منذ 46 دقيقة
Views 1549
«التعليم» تكشف موعد التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، أنها تبدأ في قبول طلبات التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الفترة ما بين 22 / 2 إلى 16 /5/ 1442هـ، وذلك عبر نظام فارس الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك على أن يتم اعتماد القرار خلال 5 أيام عمل، علمًا بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

وكانت وزارة التعليم، قد ذكرت في وقت سابق، أن التقدم بطلب نقل الخدمات لجهات خارج التعليم العام، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للإداري، والإعارة لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، يكون عن طريق نظام فارس الإلكتروني، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام، وذلك في الفترة ما بين 2 / 2 إلى 16 /5/ 1442هـ.

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أحدث التعليقات

فهد
اعتقد انك من بضاعة شبك سلوى
فهد
النيابه في اجازه او خارج التغطيه
abdul
الطّقّاعين*
ماجد زعيقي طاقيه كذاب اشر للاسف ذا صحفي في صدى !!
abdul
نفاق في اعلي درجاته. ارغام الشعب شراء بضاعة حثالة من آل زعبوط وسياحة ديار القّاعين ومنعهم من اجود البضاعات التركية التي غزت اوروبا وامركا لا يدل علي تحضر من يدعوا لذالك، لأنه يضر بمصلحة المواطن وحقه من اختيار البضاعة الجيدة بسعر تنافسي، وكذالك عندما يختار العلاج وخاصة الاسنان في تركيا.

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