مدرب الأهلي يستقر على بديل عمر السومة

ماجد محمد (صدى):
استقر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على بديل اللاعب السوري عمر السومة وهو المهاجم الفاردو بن نابوهان لاعب منتخب جزر القمر ونادي النجم الأحمر الصربي.
ويريد فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، ضم الفاردو بن نابوهان ليكون بديلاً للسومة في حال رحل الأخير؛ حيث سبق للاعب اللعب في صفوف نادي لو هافري الفرنسي ونادي أوليمبياكوس اليوناني ونادي فيريا اليوناني.
وتزداد التكهنات حول مستقبل عمر السومة مع الأهلي واقتراب رحيله عن الفريق الأول؛ بسبب الأزمات الإدارية التي يُعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة.