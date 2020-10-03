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مدرب الأهلي يستقر على بديل عمر السومة

Time منذ ساعة
Views 2431
مدرب الأهلي يستقر على بديل عمر السومة

ماجد محمد (صدى):
استقر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على بديل اللاعب السوري عمر السومة وهو المهاجم الفاردو بن نابوهان لاعب منتخب جزر القمر ونادي النجم الأحمر الصربي.

ويريد فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، ضم الفاردو بن نابوهان ليكون بديلاً للسومة في حال رحل الأخير؛ حيث سبق للاعب اللعب في صفوف نادي لو هافري الفرنسي ونادي أوليمبياكوس اليوناني ونادي فيريا اليوناني.

وتزداد التكهنات حول مستقبل عمر السومة مع الأهلي واقتراب رحيله عن الفريق الأول؛ بسبب الأزمات الإدارية التي يُعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة.

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
بطولة مرسومة لفريق واحد من بدايتها
وطني الحبيب
بطولة مرسومة لفريق واحد من بدايتها
حسين عبدالله الدوسري
عمر دياب،، في ابليس هو وحبه الأول
ابو سلطان
اي ندم يالحبيب لاعب منتهي على وشك الخرف يضحكون عليكم قال ندم قال والله انه مسخره هههههههههههههههه
ظافر الودعاني
اهم شي نفتك من ضياع الفرص السهلة. هذا عيبنا الوحيد. خطوة على الكاس ونقهر بعض الناس

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