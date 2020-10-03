بالفيديو.. الإطاحة بعصابة هربت 120 مليون ريال للخارج لصالح شركات تابعة لمواطنين

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية من بتنظيم عصابي مكون من 6 وافدين يقومون بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال في عام لصالح كيانات خارج المملكة تعود ملكيتها لمواطنين مقابل عمولة في الرياض .
كما تم القبض على مواطنين يستعرضان بسلاح من نوع رشاش ويعرضان حياتهما وحياة الآخرين للخطر في حي بالرياض .
كما تمت الإطاحة بمواطن ومقيم يقومان بسكب بنزين على جهاز الرصد الآلي " ساهر " على طريق الرياض – مكة السريع وإشعال النار فيه .
ونجحت الجهات الأمنية في القبض على مواطنين يرتكبان عدة جرائم سرقة بالمحلات التجارية والمخيمات ومباني الشركات بالرياض ،وبلغت قيمة المسروقات 19 ألف ريال .
وتمت الإطاحة بمواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية يرتكبون حادثتي سلب بالقوة وينتحلون صفة رجال الامن ، وغيرهم من المتورطين في جرائم مختلفة .