ندم في تركيا بسبب غوميز

نواف السالم (صدى):
كشفت صحف تركية، اليوم السبت، عن ندم نادي غلطة سراي بشدة على التفريط بخدمات المهاجم بافتيمبي غوميز، بعد استمراره في تقديم مستوى مميز مع فريقه الهلال.
وأوضحت التقارير، أن غوميز الذي باعه غلطة سراي لفريق الهلال في عام 2018، أحرز للزعيم 68 هدفاً، بينما حاول النادي التركي تعويض رحيله بأربعة مهاجمين، سجلوا جميعهم 48 هدفًا، أي بفارق 20 هدفًا عن جوميز.
وأشارت إلى أن غلطة سراي قاد هجومه بعد رحيل جوميز إلى الهلال 4 لاعبين، حيث سجل راداميل فالكاو 14 هدفًا، ومباي دياني 13 هدفًا، وآدم بويوك 11 هدفًا، وإرين ديرديوك 10 أهداف؛ فيما كان المهاجم ذو الأصول السنغالية قد انضم إلى الهلال في أغسطس 2018، من غلطة سراي التركي، وبلغت قيمة الصفقة 6 مليون يورو.