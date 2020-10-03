بالفيديو.. "الزعاق" يكشف ملامح "الوسم" ودرجات الحرارة به

الرياض (صدى):
كشف الدكتور خالد لزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم السبت بعض ملامح موسم الوسم الذي يحين موعده بعد 10 أيام .
وقال " الزعاق " أن هذا الموسم من أكثر المواسم اعتدالاً وتتراوح فيه الحرارة بين 25 و35 على دول الخليج ربما تنقص أو تزيد بقليل ، كما تبدأ الرطوبة في الإنخفاض على جميع سواحل الخليج ، ولا زالت المؤشرات الوسمية ضعيفة حتى هذه اللحظة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من السعودية .
وأضاف أن هناك بعض الإنتعاش على أجزاء نواحي مكة والطائف ، وناحية جازان والباحة ونشيطة على بعض الأجزاء .