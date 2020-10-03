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بالفيديو.. "الزعاق" يكشف ملامح "الوسم" ودرجات الحرارة به

Time منذ ساعة
Views 1797
بالفيديو.. "الزعاق" يكشف ملامح "الوسم" ودرجات الحرارة به

الرياض (صدى):
كشف الدكتور خالد لزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم السبت بعض ملامح موسم الوسم الذي يحين موعده بعد 10 أيام .

وقال " الزعاق " أن هذا الموسم من أكثر المواسم اعتدالاً وتتراوح فيه الحرارة بين 25 و35 على دول الخليج ربما تنقص أو تزيد بقليل ، كما تبدأ الرطوبة في الإنخفاض على جميع سواحل الخليج ، ولا زالت المؤشرات الوسمية ضعيفة حتى هذه اللحظة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من السعودية .

وأضاف أن هناك بعض الإنتعاش على أجزاء نواحي مكة والطائف ، وناحية جازان والباحة ونشيطة على بعض الأجزاء .

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أحدث التعليقات

وطني الحبيب
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وطني الحبيب
بطولة مرسومة لفريق واحد من بدايتها
حسين عبدالله الدوسري
عمر دياب،، في ابليس هو وحبه الأول
ابو سلطان
اي ندم يالحبيب لاعب منتهي على وشك الخرف يضحكون عليكم قال ندم قال والله انه مسخره هههههههههههههههه
ظافر الودعاني
اهم شي نفتك من ضياع الفرص السهلة. هذا عيبنا الوحيد. خطوة على الكاس ونقهر بعض الناس

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