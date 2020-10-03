إيفانكا ترامب تعلق على إصابة والدها بكورونا: أنت محارب وستهزم المرض

واشنطن (صدى):
علق نجلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إريك وإيفانكا، على نقل والدهما على وجه السرعة إلى مركز والتر ريد الطبي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تمنيا له الشفاء.
وقالت إيفانكا ترامب: " أنت محارب، وأنا متأكدة أنك ستهزم هذا المرض.. أحبك يا أبي"؛ بينما علق إريك: " أحثكم على الدعاء لوالدي بالشفاء.. فهو محارب حقيقي، وسيقاتل بكل ضراوة من أجل الولايات المتحدة " .
وكانت إيفانكا، قد كتبت في تغريدة في وقت سابق من: " دعونا ندعو بالشفاء العاجل لوالدي وميلانيا، ولجميع المصابين بفيروس كورونا الجديد.. الرئيس سيواصل القتال من أجل شعب هذا البلد العظيم، في خضم معركته مع هذا الفيروس المستجد " .