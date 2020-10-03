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تقسيم المعتمرين على 6 فترات كل فترة 3 ساعات لآداء المناسك

Time منذ 43 دقيقة
Views 1341
تقسيم المعتمرين على 6 فترات كل فترة 3 ساعات لآداء المناسك

مكة المكرمة (صدى):
كشف نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط استعدادات الحرم المكي الشريف لبدء إستئناف العمرة غداً الأحد بعد 7 شهور من التعليق بسبب الجائحة .

وأكد " مشاط " أنه تم تقسيم عودة العمرة إلى ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى التي تبدأ غداً للمواطنين والمقيمين بالمملكة بنسبة 30 % من الطاقة التشغيلية للحرم وإجمالي عدد 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد .

وأضاف أن سيتم تقسيم المعتمرين أيضاً إلى 6 فترات في اليوم الفترة الواحدة 3 ساعات لآداء مناسك العمرة بحيث تكون كل فترة 1000 معتمر .

أما المرحلة الثانية تبدأ في 18 اكتوبر الجاري ، وسيتم رفع الطاقة التشغيلية إلى 75 % ، بجانب المصلين ، وفقاً لـ " الشرق الأوسط " .

والمرحلة الثالثة تكون نسبة الطاقة التشغيلية 100 % بنحو 20 ألف معتمر بينهم القادمون من الخارج من دول محددة من وزارة الصحة .

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أحدث التعليقات

برق امصحا
لمجرد المشاركة في الحدث....عاطفة باردة غير صادقة...وابيات غير مؤثرة لا تظهر فيها تنهدات الحزن ولا ألم الفراق
Z
موفقين يا عالميون..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مدرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم كثر انفجاراتهم وعجل بدمارهم .. آمين ,,

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