تقسيم المعتمرين على 6 فترات كل فترة 3 ساعات لآداء المناسك

مكة المكرمة (صدى):
كشف نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط استعدادات الحرم المكي الشريف لبدء إستئناف العمرة غداً الأحد بعد 7 شهور من التعليق بسبب الجائحة .
وأكد " مشاط " أنه تم تقسيم عودة العمرة إلى ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى التي تبدأ غداً للمواطنين والمقيمين بالمملكة بنسبة 30 % من الطاقة التشغيلية للحرم وإجمالي عدد 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد .
وأضاف أن سيتم تقسيم المعتمرين أيضاً إلى 6 فترات في اليوم الفترة الواحدة 3 ساعات لآداء مناسك العمرة بحيث تكون كل فترة 1000 معتمر .
أما المرحلة الثانية تبدأ في 18 اكتوبر الجاري ، وسيتم رفع الطاقة التشغيلية إلى 75 % ، بجانب المصلين ، وفقاً لـ " الشرق الأوسط " .
والمرحلة الثالثة تكون نسبة الطاقة التشغيلية 100 % بنحو 20 ألف معتمر بينهم القادمون من الخارج من دول محددة من وزارة الصحة .