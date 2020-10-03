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وظائف شاغرة بجمعية مكافحة السرطان

Time منذ ساعة
Views 1508
وظائف شاغرة بجمعية مكافحة السرطان

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان وظائف شاغرة للعمل بمقر الجمعية بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- محاسب ويُشترط : بكالوريوس محاسبة ، خبرة لا تقل عن عامين ، الإلمام بالحاسب الآلي والقوائم المالية .

التقديم : هنا

2- سكرتير تنفيذي ، ويشترط : دبلوم أو بكالوريوس سكرتارية ، خبرة لا تقل عن عامين في الموارد البشرية ، الإلمام بالحاسب الآلي .

التقديم : هنا

 

3- أخصائي شؤون الموظفين : دبلوم أو بكالوريوس في الموارد البشرية ، خبرة لا تقل عن عامين في إدارة المواد البشرية ، والإلمام بالحاسب الآلي .

التقديم : هنا

وأكدت إدارة الجمعية أن التقديم متاح من اليوم السبت وينتهي يوم الخميس 28 / 2/ 1442 هـ ، الموافق 15 / 10 / 2020 م .

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أحدث التعليقات

برق امصحا
لمجرد المشاركة في الحدث....عاطفة باردة غير صادقة...وابيات غير مؤثرة لا تظهر فيها تنهدات الحزن ولا ألم الفراق
Z
موفقين يا عالميون..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مدرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم كثر انفجاراتهم وعجل بدمارهم .. آمين ,,

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