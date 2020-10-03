وظائف شاغرة بجمعية مكافحة السرطان

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان وظائف شاغرة للعمل بمقر الجمعية بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محاسب ويُشترط : بكالوريوس محاسبة ، خبرة لا تقل عن عامين ، الإلمام بالحاسب الآلي والقوائم المالية .
التقديم : هنا
2- سكرتير تنفيذي ، ويشترط : دبلوم أو بكالوريوس سكرتارية ، خبرة لا تقل عن عامين في الموارد البشرية ، الإلمام بالحاسب الآلي .
التقديم : هنا
3- أخصائي شؤون الموظفين : دبلوم أو بكالوريوس في الموارد البشرية ، خبرة لا تقل عن عامين في إدارة المواد البشرية ، والإلمام بالحاسب الآلي .
التقديم : هنا
وأكدت إدارة الجمعية أن التقديم متاح من اليوم السبت وينتهي يوم الخميس 28 / 2/ 1442 هـ ، الموافق 15 / 10 / 2020 م .