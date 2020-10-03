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بالفيديو.. سبب ارتداء السلطان هيثم بن طارق للعمامة البيضاء في عزاء أمير الكويت

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. سبب ارتداء السلطان هيثم بن طارق للعمامة البيضاء في عزاء أمير الكويت

مسقط (صدى):
ظهر السلطان العُماني هيثم بن طارق، في عمامته السعيدية البيضاء، فى عزاء أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأسرت هيبة السلطان هيثم المعتادة وعمامته البيضاء قلوب متابعى الحدث الجلل فى الكويت، متسائلين عن سر ارتداء السلطان العماني العمامة البيضاء، والتى تختلف كثيرًا عن المصر الذى يظهر به السلطان عادة و يعد جزءًا أساسيا من الزى العماني.

وتعتبر العمامة السعيدية البيضاء رمزًا للسلام والمحبة والوئام، توارثتها الأسرة الحاكمة منذ عهود كثيرة؛ لتكون رمزًا مسقطللسلام، والحكم بالعدل وللحكمة والاعتدال، وصوت العقل، ورسوخًا في الحكم وفي كل مناحي الحياة السعيدة التي ينشدها سلاطين عمان لبلادهم وإخوانهم، وأشقائهم وسائر بلاد العالمين.

وينص البروتوكول السلطاني وكونه جزء من التراث والتاريخ ، على إن العمامة البيضاء يرتديها السلاطين فى زياراتهم الخارجية كرسالة سلام ومحبة للدول الشقيقة.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
لمجرد المشاركة في الحدث....عاطفة باردة غير صادقة...وابيات غير مؤثرة لا تظهر فيها تنهدات الحزن ولا ألم الفراق
Z
موفقين يا عالميون..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مدرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم كثر انفجاراتهم وعجل بدمارهم .. آمين ,,

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